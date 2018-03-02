Сорокин назвал «Ростов-Арену» «практически готовым стадионом»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»рассказал о впечатлениях от посещения «Ростов Арены» в составе группы ФИФА.

«Сегодня второй день нашего визита. Мы посещаем Ростов, работаем на стадионе. Вчера были впечатлены новым аэропортом "Платов".

Это уже практически готовый стадион, что не может нас не радовать. Конечно, есть рабочие вопросы, но уровень готовности весьма удовлетворительный.

Мы смотрим, как распределяются потоки клиентских групп, что еще нужно доделать именно в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Требования к чемпионату мира всегда выше, чем к клубному футболу. Есть определенные работы по адаптации, которые нас ожидают.

Есть уверенность, что мы вовремя сыграем все тестовые матчи и будем готовы к чемпионату мира.

Сегодня мы послушали презентацию общей готовности города. В целом можем отметить, что она высокая», – цитирует Сорокина ДОН24.