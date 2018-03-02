Семин: К игре со «Спартаком» готовились в Турции, в Сочи таких условий нет

Главный тренер «Локомотива»рассказал о подготовке к матчу 21-го тура РФПЛ со «Спартаком» (4 марта).

«Решили отправиться в Турцию, прежде всего, из-за условий для работы, которые можно считать идеальными. В нашем распоряжении были тренажерные залы, восстановительный центр, бассейн. Но самое главное – великолепного качества поля в шаговой доступности.

Кроме того, организаторы сбора предложили хороший спарринг, который мы провели в понедельник (»Локомотив« обыграл солигорский "Шахтер" со счетом 2:0 – прим. ред.). И все это за те же деньги, за которые нам обошлась бы поездка в Сочи, где таких условий, увы, пока нет. Быть может, они появятся после чемпионата мира. Вот тогда и будем думать.

Геркус: Матч против "Спартака" будет решающим только для них

На чем был сделан акцент на этом сборе? На отработке тактических действий. Потому тренировки носили в основном игровой характер. Кроме того, уделили внимание качеству исполнения стандартных положений», – сказал Семин в интервью «Спорт-Экспрессу».