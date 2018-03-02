Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Семин: К игре со «Спартаком» готовились в Турции, в Сочи таких условий нет

    Локомотив Спартак РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Юрий Семин
    На фото:Юрий Семин
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке к матчу 21-го тура РФПЛ со «Спартаком» (4 марта).

    «Решили отправиться в Турцию, прежде всего, из-за условий для работы, которые можно считать идеальными. В нашем распоряжении были тренажерные залы, восстановительный центр, бассейн. Но самое главное – великолепного качества поля в шаговой доступности.

    Кроме того, организаторы сбора предложили хороший спарринг, который мы провели в понедельник (»Локомотив« обыграл солигорский "Шахтер" со счетом 2:0 – прим. ред.). И все это за те же деньги, за которые нам обошлась бы поездка в Сочи, где таких условий, увы, пока нет. Быть может, они появятся после чемпионата мира. Вот тогда и будем думать.

    Геркус: Матч против "Спартака" будет решающим только для них

    На чем был сделан акцент на этом сборе? На отработке тактических действий. Потому тренировки носили в основном игровой характер. Кроме того, уделили внимание качеству исполнения стандартных положений», – сказал Семин в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Будет интересно. Главные интриги весны в РФПЛ
  • Топ-5 главных интриг в преддверии возобновления внутреннего футбольного сезона
    •
  • «Спартак» подал пример остальным клубам
  • Реакция СМИ на отмену кубкового матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком»
    •
  • 02/03
    • В РФПЛ останется 16 команд
  • 02/03
    • «Амкар» объявил об отставке Гаджиева
  • 02/03
    • Матч за Суперкубок России может пройти в Катаре
  • 02/03
    • Прядкин: По новому контракту на федеральном ТВ покажут 2 матча максимум
  • 02/03
    • «Рубин» объявил об уходе нападающего
  • 02/03
    • Каррера хотел подписать Головина и Фернандеса
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича
    Подробный разбор
  • Без Неймара против «Реала»: не спешите хоронить ПСЖ
  • Какие шансы у ПСЖ пройти «Реал» без своей главной звезды?
    •
  • Фернандиньо, Ндиди, Матич. Топ-5 «опорников» АПЛ прямо сейчас
  • Лидер «МанСити», «разрушитель» «Лестера», боец из «Тоттенхэма»
    •
  • Как Гаттузо удалось реанимировать «Милан»
  • Какие причины прогресса и чего ожидать дальше?
    •
  • «Спартак» подал пример остальным клубам
  • Реакция СМИ на отмену кубкового матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком»
    •
  • План «Б» уже не тот. «Реал» провалился в Каталонии
  • Реакция СМИ на поражение «Реала» в выездном матче против «Эспаньола»
    •
  • Будет интересно. Главные интриги весны в РФПЛ
  • Топ-5 главных интриг в преддверии возобновления внутреннего футбольного сезона
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Монако» отыграется на «Бордо»
  • Прогнозы и ставки на футбол 2 марта
  • 5,94
    •
  • Огорчат ли «монегаски» «жирондистов»?
  • «Монако» — «Бордо». Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу 2 марта
  • 2,30
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:42
    • «Амкар» объявил об отставке Гаджиева
  • Вниз на лифте. «Ман Сити» приблизил «Арсенал» ко дну
  • Реакция СМИ после еще одного разгрома, который «Ман Сити» устроил «Арсеналу»
    • 13:38
  • 13:25
    • Гарри Кейн признан лучшим игроком года в Англии
  • 13:12
    • Каррера опроверг информацию о конфликте в «Спартаке»
  • 13:03
    • «Рубин» объявил об уходе нападающего
  • 12:51
    • Рахимов отказался возглавить «Аустрию»
  • 12:20
    • Кураньи: Смолов хорош для любого клуба Бундеслиги, и для «Баварии» тоже
  • 12:01
    • СМИ: «Рубин» подпишет Бухарова и отпустит Канунникова
  • 11:39
    • Матюшенко: У «Тосно» есть шансы остаться в РФПЛ без переходных матчей
  • 11:02
    • Каррера хотел подписать Головина и Фернандеса
  • 10:52
    • В РФПЛ останется 16 команд
  • Не видим причин напрягаться Зидану
  • «Реал Мадрид» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 27-го тура испанского чемпионата по футболу 3-го марта
    • 1,94Завтра в 22:45
  • Встреча интеллигентов пройдет без эксцессов
  • «Наполи» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 27-го тура итальянской Серии А 3-го марта
    • «П1»Завтра в 22:45
  • 10:18
    • Прядкин: По новому контракту на федеральном ТВ покажут 2 матча максимум
  • 09:55
    • Матч за Суперкубок России может пройти в Катаре
  • 09:41
    • Ибрагимович готов вернуться в сборную Швеции
  • 09:11
    • Неймар будет готов к ЧМ-2018, уверены в сборной Бразилии
  • Клопп будет думать о будущем
  • «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч 29-го тура АПЛ 3-го марта
    • 1,88Завтра в 20:30
  • Аллегри не откажется от плана
  • «Лацио» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 27-го тура чемпионата Италии по футболу 3-го марта
    • 1,71Завтра в 20:00
  • «Терьерам» не везет на лидеров
  • «Тоттенхэм» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на матч 29-го тура английского чемпионата по футболу 3-го марта
    • 1,74Завтра в 18:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус