Кураньи: Смолов хорош для любого клуба Бундеслиги, и для «Баварии» тоже

Бывший нападающий «Динамо»высказал мнение о перспективах форварда «Краснодара»

«Безусловно, у него есть все необходимые качества для этого. Он достаточно хорош для Бундеслиги. Для любой ее команды. И "Баварии" тоже. У них есть главный форвард Роберт Левандовски, но недавно они купили нового нападающего Сандро Вагнера. Думаю, Смолов находится на одном уровне с Вагнером», — цитируют Кураньи «Известия».

«Когда четыре года назад меня спрашивали про Смолова и Кокорина, я отвечал, что это наиболее талантливые российские игроки и в будущем они станут лучшими форвардами своей страны. В итоге так и получилось. Это лучшие бомбардиры, и, думаю, они принесут много пользы сборной на ЧМ-2018», — добавил Кураньи.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 13 матчах РФПЛ, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.