Каррера опроверг информацию о конфликте в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака»опроверг информацию о том, что у него возник конфликт с полузащитниками

«Конечно, в "Спартаке" конфликт! Глушаков и Фернандо проспорили мне обед — и теперь возник спор из-за того, кто будет платить. Само собой, это шутка! Никаких конфликтов у нас нет.

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Как футболисты отреагировали на этот слух? Они достаточно опытные спортсмены, чтобы не поддаваться на провокации. Это ведущие футболисты "Спартака", на которых я рассчитываю и которым очень доверяю.

Все соскучились по чемпионату России. Когда появляются такие вещи, это добавляет перца нашему чемпионату. Надо понимать, что слух распространила питерская газета, и относиться к нему нужно с иронией. Мои игроки работают только на благо "Спартака" и доказывают это уже давно.

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Пусть лучше газета, которая это придумала, делает новости о командах из своего города. Бесполезно пытаться нас поссорить, занимайтесь своим огородом. Меня не беспокоит, что говорят другие о "Спартаке". Главное, что "Спартак" един и мы одна семья», — приводит слова Карреры «Чемпионат».