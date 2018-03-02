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    РФС в развитии российского футбола будет ориентироваться на Исландию

    РФС Футбол России
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    Александр Алаев
    На фото:Александр Алаев
    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что в организации готовятся глобальные реформы.

    «Стоит отметить, что текущей управленческой структуре уже несколько лет. Спорт — это огромная инновационная индустрия, РФС надо учитывать тренды, а также повышать эффективность своей работы. Именно поэтому мы какое-то время назад и задумались о целом ряде реформ.

    Думаю, что это будут самые серьезные и глубокие реформы в истории РФС. Рассказать о них подробно я смогу чуть позже, потому что работа над изменениями пока до конца не завершена, но основные векторы понятны.

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    Для развития коммерческого потенциала необходимо заниматься и повышением популярности нашего футбола, это еще одна задача будущего департамента коммуникаций и маркетинга. Надо ориентироваться на мировые примеры, например, той же Исландии. У нас популярность сборной очень зависит от субъективных и ежесекундных факторов, от ее текущего результата. Такое восприятие необходимо поменять, сборная должна быть интересна всегда, иметь постоянную лояльную аудиторию», — приводит слова Алаева ТАСС.

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