РФС в развитии российского футбола будет ориентироваться на Исландию

Исполняющий обязанности президента РФСзаявил, что в организации готовятся глобальные реформы.

«Стоит отметить, что текущей управленческой структуре уже несколько лет. Спорт — это огромная инновационная индустрия, РФС надо учитывать тренды, а также повышать эффективность своей работы. Именно поэтому мы какое-то время назад и задумались о целом ряде реформ.

Думаю, что это будут самые серьезные и глубокие реформы в истории РФС. Рассказать о них подробно я смогу чуть позже, потому что работа над изменениями пока до конца не завершена, но основные векторы понятны.

Бородюк – главный кандидат на пост спортивного директора РФС

Для развития коммерческого потенциала необходимо заниматься и повышением популярности нашего футбола, это еще одна задача будущего департамента коммуникаций и маркетинга. Надо ориентироваться на мировые примеры, например, той же Исландии. У нас популярность сборной очень зависит от субъективных и ежесекундных факторов, от ее текущего результата. Такое восприятие необходимо поменять, сборная должна быть интересна всегда, иметь постоянную лояльную аудиторию», — приводит слова Алаева ТАСС.