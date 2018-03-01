Самба Соу не доводилось играть в такой холод

Полузащитник «Динамо»заявил, что ему впервые предстоит выйти на поле в такую холодную погоду.

«Динамо» в первом матче после зимней паузы в чемпионате России сыграет на выезде с «Уфой» (4 марта). Температура в день матча опустится до -9 градусов.

«Честно говоря, прежде не доводилось выходить на поле в такой холод, при котором мы сейчас работаем. Но мы профессиональные футболисты, поэтому не должны жаловаться на погоду, а выходить и играть.

Надеюсь, что на нашей домашней игре погода будет получше и на матч с "Краснодаром" придет много болельщиков. Когда трибуны заполнены, играется совсем по-другому.

У нас были отличные сборы, мы хорошо потренировались. Уверен, что все мои партнеры готовы к официальным матчам. Так что в Уфе должны показать хорошую игру», – сказал Соу агентству «Р-Спорт».