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    Попов: На ЧМ-2018 Россия выйдет в четвертьфинал, буду за нее болеть

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    Ивелин Попов
    На фото:Ивелин Попов
    Болгарский полузащитник «Рубина» Ивелин Попов заявил, что на чемпионате мира 2018 года будет болеть за сборную России.

    Попов в зимнее трансферное окно перешел в «Рубин» из московского «Спартака» на правах аренды.

    «Буду болеть за Россию. Шесть лет живу здесь, на хлеб зарабатываю здесь. После того, как Станислав Черчесов возглавил сборную, команда стала более организованная, более крепкая. Думаю, что у России есть шансы. Думаю, в четвертьфинал выйдет. Я этого сборной России желаю», — цитирует Попова официальный сайт «Рубина».

    Сборная Болгарии не смогла отобраться на чемпионат мира. Сборная России на групповом этапе ЧМ сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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