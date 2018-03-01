Д. Карвальо: ЦСКА брал титулы благодаря Газзаеву, которого уважали и боялись

Бывший полузащитник ЦСКАрассказал о работе под руководством экс-тренера «армейцев»

«Газзаев был жестким. Игроки его уважали и очень боялись. Он никогда не был доволен. Даже в лучшей игре находил ошибки. Такая требовательность трансформировалась в менталитет победителей. Мы брали титулы благодаря тренеру. Его суровость пугала, но такова его манера. В России вообще тренеры строже. У Газзаева научился тому, как располагаться на поле, как профессионально относиться к делу, – без этого даже самая умелая команда ничего не добьётся. При Газзаеве я вообще стал более зрелый. А еще научился нести ответственность за лишний вес.

Бывало, что из-за лишнего веса он не ставил меня в состав. Я просто собирал свои вещи и отправлялся прямиком домой. И ему вообще все равно, было это "класико" или другой важный матч. Он не делал скидку. Просто не брал на игру. Иногда это казалось за гранью, но таков был подход.

Был еще случай. На предсезонке Игнашевич спрятал весы. Газзаеву эта шутка настолько не понравилась, что с того дня Игнашевич лишился капитанской повязки. Ее отдали Акинфееву", — цитирует бразильца 'Чемпионат'.

'То, что Березуцкие и Игнашевич еще выступают за ЦСКА, – это здорово! Это идентификация клуба. Хотя тут возникает вопрос. Они играют потому, что ещё находятся на высоком уровне, или потому, что новые футболисты не появляются? Я так понимаю, что первое. Хотя, конечно, интересно, почему нет новых.

Думаете, с нынешним поколением Россия пробилась бы на ЧМ-2018, проходи он не в вашей стране? Вон Италия даже не пробилась. Поколение Игнашевича, Березуцких, Жиркова не может тащить вечно. Где новые таланты?' — добавил Карвальо.