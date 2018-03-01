Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Д. Карвальо: ЦСКА брал титулы благодаря Газзаеву, которого уважали и боялись

    ЦСКА РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Даниэл Карвальо
    На фото:Даниэл Карвальо
    Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о работе под руководством экс-тренера «армейцев» Валерия Газзаева.

    «Газзаев был жестким. Игроки его уважали и очень боялись. Он никогда не был доволен. Даже в лучшей игре находил ошибки. Такая требовательность трансформировалась в менталитет победителей. Мы брали титулы благодаря тренеру. Его суровость пугала, но такова его манера. В России вообще тренеры строже. У Газзаева научился тому, как располагаться на поле, как профессионально относиться к делу, – без этого даже самая умелая команда ничего не добьётся. При Газзаеве я вообще стал более зрелый. А еще научился нести ответственность за лишний вес.

    Бывало, что из-за лишнего веса он не ставил меня в состав. Я просто собирал свои вещи и отправлялся прямиком домой. И ему вообще все равно, было это "класико" или другой важный матч. Он не делал скидку. Просто не брал на игру. Иногда это казалось за гранью, но таков был подход.

    Был еще случай. На предсезонке Игнашевич спрятал весы. Газзаеву эта шутка настолько не понравилась, что с того дня Игнашевич лишился капитанской повязки. Ее отдали Акинфееву", — цитирует бразильца 'Чемпионат'.

    'То, что Березуцкие и Игнашевич еще выступают за ЦСКА, – это здорово! Это идентификация клуба. Хотя тут возникает вопрос. Они играют потому, что ещё находятся на высоком уровне, или потому, что новые футболисты не появляются? Я так понимаю, что первое. Хотя, конечно, интересно, почему нет новых.

    Думаете, с нынешним поколением Россия пробилась бы на ЧМ-2018, проходи он не в вашей стране? Вон Италия даже не пробилась. Поколение Игнашевича, Березуцких, Жиркова не может тащить вечно. Где новые таланты?' — добавил Карвальо.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Будет интересно. Главные интриги весны в РФПЛ
  • Топ-5 главных интриг в преддверии возобновления внутреннего футбольного сезона
    •
  • Немецкий «Краснодар», лионские «ткачи» и банда Симеоне
  • Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
    •
  • 01/03
    • Идову: Все в российском футболе в равных условиях, но для «Спартака» они равнее
  • 01/03
    • Набиуллин: Хочу попасть в сборную через «Зенит»
  • 28/02
    • Гаджиева у руля «Амкара» сменит Евсеев
  • 28/02
    • Дзагоев: Сыграть в Европе хочется, но не можется
  • 28/02
    • В РФПЛ запретят играть при -15 и +35
  • 28/02
    • Комиссия примет решение о проведении матча «Крылья Советов» – «Спартак» за час до игры
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • Как Гаттузо удалось реанимировать «Милан»
  • Какие причины прогресса и чего ожидать дальше?
    •
  • «Спартак» подал пример остальным клубам
  • Реакция СМИ на отмену кубкового матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком»
    •
  • План «Б» уже не тот. «Реал» провалился в Каталонии
  • Реакция СМИ на поражение «Реала» в выездном матче против «Эспаньола»
    •
  • Будет интересно. Главные интриги весны в РФПЛ
  • Топ-5 главных интриг в преддверии возобновления внутреннего футбольного сезона
    •
  • «Челси» готовится к жизни без Конте
  • Насколько вероятна смена менеджера в «Челси»?
    •
  • Боль и слезы в Париже. Неймар покинул поле на носилках
  • Бразильский нападающий рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Вторая за неделю дуэль Венгера и Гвардиолы
  • Прогнозы и ставки на футбол 1 марта
  • 6,03
    •
  • «Бостон» и «Питтсбург» могут подарить результативный поединок
  • «Бостон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 марта
  • 1,76
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 12:32
    • «МЮ» активировал опцию продления контрактов Блинда и Янга
  • 12:15
    • Попов: На ЧМ-2018 Россия выйдет в четвертьфинал, буду за нее болеть
  • 11:54
    • «Бешикташ» выкупил контракт Ленса
  • 11:43
    • Стивен Пинар анонсировал завершение карьеры
  • Порвутся ли жилы «Боруссии М»?
  • «Боруссия М» — «Вердер». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Германии по футболу 2-го марта
    • 2,48Завтра в 22:30
  • 10:15
    • Идову: Все в российском футболе в равных условиях, но для «Спартака» они равнее
  • Обязанность «гимнастов» не даст им проиграть
  • «Ницца» — «Лилль». Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу 2-го марта
    • 2,05Завтра в 21:00
  • 08:43
    • Еще один форвард ПСЖ получил травму
  • 08:29
    • Гаттузо: Иногда на тренировках я свожу игроков с ума, но это оправдывает себя
  • 08:11
    • «Милан» впервые с 2009 года не проигрывает 13 матчей подряд
  • 07:57
    • Самба Соу не доводилось играть в такой холод
  • Устоит ли «Анжи» против обновленного «Рубина»?
  • «Анжи» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата России по футболу 2 марта
    • 1,86Завтра в 19:30
  • 07:20
    • Израиль заплатит 3 млн долларов за возможность увидеть Месси
  • 07:09
    • Набиуллин: Хочу попасть в сборную через «Зенит»
  • 01:51
    • «Милан» по пенальти вышел в финал Кубка Италии
  • Примера. Покер Гризманна, «Реал» проиграл «Эспаньолу», «Барса» в гостях у «Лас-Пальмаса»
  • Подробности матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 01:47
  • 01:43
    • «Вильярреал» проиграл «Эйбару»
  • 01:27
    • Покер Гризманна принес победу «Атлетико» над «Леганесом»
  • 01:18
    • Неймар в конце недели перенесет операцию
  • 01:01
    • ПСЖ разгромил «Марсель» и вышел в полуфинал Кубка Франции
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус