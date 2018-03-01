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    «Арсенал» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Арсенал — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.03.2018)

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    •  Арсенал — Манчестер Сити22:45
    В 22:45 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».

    Составы команд:

    «Арсенал»: Петр Чех, Лоран Косельни, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Зеад Колазинак, Henrikh Mkhitaryan, Аарон Рэмзи, Месут Озил, Дэнни Уэлбек, Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Николас Отаменди, Ilkay Guendogan, Kevin De Bruyne, Давид Сильва, Серхио Агуэро, Лерой Зане, Бернарду Силва.

    Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Манчестер Сити» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 2:3.

    Повторная разборка«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 28-го тура английской Премьер-лиги 1-го марта
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