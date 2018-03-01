«Арсенал» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 2:3.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

В 22:45 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 28-го тура английской Премьер-лиги 1-го марта

Повторная разборка «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 28-го тура английской Премьер-лиги 1-го марта

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