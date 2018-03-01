«Арсенал» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Арсенал»: Петр Чех, Лоран Косельни, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Зеад Колазинак, Henrikh Mkhitaryan, Аарон Рэмзи, Месут Озил, Дэнни Уэлбек, Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Николас Отаменди, Ilkay Guendogan, Kevin De Bruyne, Давид Сильва, Серхио Агуэро, Лерой Зане, Бернарду Силва.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Манчестер Сити» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 2:3.