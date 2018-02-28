Тихонов: Хотели играть, но раз такие правила, то что делать

Главный тренер «Крыльев Советов»прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России против

Игра должна была состояться сегодня, но была перенесена из-за мороза.

«Конечно, мы хотели играть. Но раз такие правила, то что делать? Мы все должны следовать закону. Приняли такое решение – и мы не можем ему не подчиниться.

Не надо залезать глубоко в отношения клубов. Отменили игру, мы провели тренировку на синтетике – готовимся к выезду в Санкт-Петербург, до которого три дня. Играем там на искусственном поле.

А то что решили наверху… Еще раз: есть определенные рекомендации, согласно которым было принято решение. И мы ему подчинились. Идем дальше», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».