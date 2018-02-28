Таранов: «Спартак» провел официальные матчи, но мы тоже не кукурузу охраняли

Капитан «Крыльев Советов»накануне матча со «Спартаком» в Кубке России заявил, что играть в Самаре 28 февраля вполне реально.

«Раньше же играли, и ничего. Болельщики? Для Самары приезд "Спартака" – событие. Зрителям, конечно, придется утеплиться, и тем не менее надеюсь, что соберется полный стадион. Что трибуны будут гнать нас вперед.

Не сказал бы, что вспоминаю о победе над "красно-белыми" в прошлом сезоне, хотя в преддверии поединка об этом напоминают все чаще.

Не думаю, что домашнее поражение вкупе с вылетом из еврокубков добавило им положительных эмоций. Ну да, они уже провели официальные матчи, но мы, знаете ли, тоже не кукурузу на сборах охраняли. Настраивались на все игры, хорошо готовы физически. И соревновательную практику на Кубке ФНЛ получили.

Играй я сейчас за ЦСКА, матч был бы более принципиальным. Но я футболист "Крыльев", у нас свои задачи и свои взаимоотношения с соперниками. Хотя, безусловно, внутри что-то осталось», — приводит слова Таранова Sportbox.ru.