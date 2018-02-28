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    Рауш: В Германии часто именно болельщики помогают команде одержать победу

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    Константин Рауш
    На фото:Константин Рауш
    Защитник «Динамо» Константин Рауш заявил, что соскучился по официальным играм.

    В январе футболист перешел в «Динамо» из «Кельна». Дебют игрока в официальной встрече должен состояться 4 марта — в рамках чемпионата России москвичи примут «Уфу».

    «Я быстро адаптировался в команде, что неудивительно – здесь отличный коллектив.

    Когда прибыл на сбор "Динамо", то уже находился в тонусе, так как после зимнего перерыва в Германии успел сыграть два матча за "Кёльн".

    Конечно, за время подготовки соскучился по официальным играм, поэтому не терпится выйти, наконец, на поле и сразиться за победу с "Уфой". И, безусловно, с волнением ожидаю первого домашнего матча.

    Очень хочется, чтобы на него пришло как можно больше наших болельщиков, ведь в Германии именно они зачастую становятся тем фактором, который помогает принимающей команде добиться успеха», – цитирует «Р-Спорт» Рауша.

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