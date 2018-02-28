СМИ: «Реал» отказался от идеи покупки Кейна и сосредоточился на форварде «Баварии»

Руководство мадридского «Реала» отказалось от идеи приобретения нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна и планирует договориться о трансфере форварда мюнхенской «Баварии»

По данным The Independent, «шпоры» дали понять «сливочным», что трансфер Кейна будет крайне сложно осуществить.

При этом Левандовски мечтает о переходе в «Реал», и именно с этим связано недавнее начало сотрудничества поляка с израильским агентом Пини Захави, которого связывают хорошие отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Левандовски в нынешнем сезоне провел 23 матча в Бундеслиге, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу.

Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.