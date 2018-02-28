Как Гаттузо удалось реанимировать «Милан»

Вызовы, которые стояли перед Гаттузо

«Милан» решил сменить наставника спустя лишь три месяца после начала сезона — настолько уж очевидным был провал команды под руководством Винченцо Монтеллы, которому прошлым летом не только предоставили карт-бланш после годичной работы во главе коллектива, но и купили целый состав новых исполнителей за 200 миллионов евро, при том, что с игроками, которые уже были в его распоряжении раньше, он сумел пробиться в Лигу Европы, а значит фундамент для строительства успешной команды явно соответствовал амбициям клуба. Тем не менее, несмотря на все это, «россонери» завалились в середину турнирной таблицы, и задача выбраться оттуда и побороться за еврокубки — тот вызов для нового рулевого, который лежал на поверхности.

Хуже есть куда Оправдана ли замена Монтеллы на Гаттузо в «Милане»? В действительности же Дженнаро Гаттузо должен был столкнуться с другими вызовами, которые по сути и стали причинами нынешних проблем 18-кратного чемпиона Италии. В наследство от преемника ему по сути достался набор футболистов, из которых так и не было создано команды — новичков оказалось слишком много, чтобы они смогли сходу дать вожделенный результат, а старая гвардия явно потеряла уверенность в себе вследствие значительного усиления конкуренции и непонимания того, кто входит в костяк коллектива.

Еще один вызов — это стиль и тактика, над которыми новому алленаторе нужно было поработать так, чтобы они наконец приносили стабильный успех, либо — же отказаться от них в пользу своего видения игры. При Монтелле «Милан» был особенно заточен на контроль мяч, проактивные действия, но при этом схема 3-5-2 плохо работала в основном из-за того, что коллективу не хватало защитников топ-уровня, хорошо понимающих, как обороняться с тремя центрбеками. Не говоря уже о других позициях, где игроки также чувствовали себя не в своей тарелке.

Что удалось Гаттузо

Новый наставник «россонери» не стал выдумывать велосипед и быстро определился со своим костяком игроков. Его подопечные быстро поняли, чего он хочет, ведь в отличие от предшественника, он не требует адаптации к более сложной философии игры, что требует терпения и доверия к тренеру, которого как раз и не возникало из-за частых неудач. Гаттузо перешел к схеме 4-3-3, и это облегчило его подопечным понимание задач, стоящих перед ними: центрбекам стало проще обороняться вдвоем, а латерали стали обычными крайними защитниками, что, в частности, явно комфортнее для действующего слева Рикардо Родригеса, тогда как Хакан Чалханоглу наконец сумел проявить себя с лучшей стороны на позиции левого нападающего.

Определяясь с костяком, тренер сделал еще одну важную вещь — он стал больше доверять воспитанникам клуба, которые как правило лучше проявляют себя в кризисные моменты, понимая ближе проблемы любимой с детства команды. Именно так в «Милане» заиграли сейчас уже основные центрфорвард Патрик Кутроне и правый фулбек Давиде Калабрия. Первому удалось вытеснить в запасе Николу Калинича и Андре Силву, стоивших на двоих 70 млн евро летом 2017 года, и забить уже 14 голов в 32 матчах всех турниров (за время нынешней беспроигрышной серии коллектива в 12 поединков на его счету шесть взятий ворот и один ассист).

«Милан» задумался о продлении контракта с Гаттузо Новое соглашение может быть рассчитано до лета 2020 года Нынешнему основному нападающему это удается во многом потому, что теперь команда не играет так, что он выполняет роль форварда, которому не обязательно забивать, а главное — создавать голевые ситуации (подыгрывать, открывать пространство для партнеров), как это было при Монтелле. Задача Кутроне — действовать в присущей и любимой для него манере наконечника атак, настоящего центрфорварда, которому нужно открываться для передач и огорчать результативными ударами вратарей соперника. Это, в свою очередь, удается потому, что для подопечных Гаттузо владение мячом — не самоцель, а лишь средство для построения голевых атак, и это — самоцель, поэтому с 60,6 процента контроля снаряда в среднем теперь этот показатель составляет 54,2.

Кроме четкого решения по составу и тактике, наставник также удачно поработал на физической формой своих игроков. По данным прессы, в первый месяц своей работы (не удивительно, что тогда эффект от прихода специалиста не ощущался) алленаторе заставлял футболистом бегать 8-километровые кроссы, несмотря на то, что сезон в самом разгаре. Пожалуй, у того же Монтеллы такие методы работы вызвали бы нарекания, но зная строгий нрав своего тренера, особенно в игровые годы, они, судя по всему, поверили в то, что эти указания он воспринимает, как суровую необходимость для успеха, ведь они в свое время помогли стать ему физически выносливым исполнителем, и это не просто повод заставить подопечных работать старательнее прежнего.

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Чего ожидать в дальнейшем?

Судя по осмысленной и уверенной игре, хорошим результатам (а это не только 12 матчей без поражений, а еще и пять побед кряду в последних поединках, где команда ни разу не пропустила), более-менее сносному отставанию от зоны Лиги чемпионов в семь очков, а также пресловутому языку тела, «Милан» вправе рассчитывать на успех в борьбе за место в первой четверке и победу в Кубке Италии. Многое прояснит текущая неделя, где «россонери» сперва проведут ответную игру полуфинала Коппа Италиа против «Лацио» в Риме после 0:0 дома, а затем сыграет дерби с «Интером», занимающим как раз четвертое место в Серии А. Если коллективу удастся победить в этих поединках, шансы клуба возрастают многократно, особенно если учесть, что в этом же туре состоится матч другого конкурента, того же «Лацио», против «Ювентуса».

Также все зависит от того, сколько сил будет у коллектива, который выступает на три фронта — уже на следующей неделе ему предстоит встретиться с «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги Европы. Если учесть, насколько физически интенсивными стали тренировки при Гаттузо, команде будет тяжело выдержать последние месяцы на таком же уровне, если наставник не будет умело использовать ротацию. Однако если алленаторе это удастся, «Милан» обещает не только побороться за место в Лиге чемпионов (тут важно еще и то, как будут выглядеть конкуренты), но и выиграть трофей в одном из двух других турниров.