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    На стадионе «Фишт» будет играть команда из Сочи

    Чемпионат мира по футболу-2018 Футбол России
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    «Фишт»
    На фото:«Фишт»
    На стадионе «Фишт», который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, будет играть команда из Сочи.

    Об этом рассказала министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

    «После Кубка конфедераций к нам обращались топовые команды с просьбой заявить стадион в качестве резервного. Сейчас идет Кубок России: там очень холодно, а у нас тепло.

    Но до чемпионата мира пока никаких товарищеских матчей на стадионе не планируется. Мы не будем демонстрационной площадкой, чтобы играли другие клубы.

    Домашняя команда, конечно, будет здесь играть. Но какая, пока не готова сказать», — цитирует Чернову «Спорт-Экспресс».

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