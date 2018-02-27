Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Жирона» — «Сельта»: онлайн-трансляция начнется в 23:30

    Жирона — Сельта: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.02.2018)

    Примера Футбол Испании Сельта Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Жирона — Сельта23:30
    В 23:30 в испанской Примере начнётся матч «Жирона» — «Сельта».

    Последний матч между собой: «Сельта» — «Жирона» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Жирона» — «Сельта». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    «Болото» на «Сан Мамесе» – на руку хозяевам«Атлетик» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 28 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 20-26 февраля
  • Кому нужен лидер «Бордо», куда отправится защитник «Лацио», кем интересуется Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Потускневшая звезда
  • Гарет Бейл уходит из «Реала». Что с ним будет дальше?
    •
  • 27/02
    • УЕФА подтвердил, что Насри дисквалифицирован на полгода за допинг
  • 27/02
    • «Реал» на выезде проиграл «Эспаньолу»
  • 26/02
    • ФИФА планирует ввести четвертую замену
  • 26/02
    • «Атлетико» забил пять мячей «Севилье», Гризманн оформил хет-трик
  • 25/02
    • «Барселона» забила шесть мячей «Жироне»
  • 25/02
    • Дубль Мины принес «Валенсии» победу над «Реал Сосьедад»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием
    Подробный разбор
  • Боль и слезы в Париже. Неймар покинул поле на носилках
  • Бразильский нападающий рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»
    •
  • Старая гвардия «Сити» отправила Венгера в зал ожиданий
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «МанСити»
    •
  • Трансферный дайджест. 20-26 февраля
  • Кому нужен лидер «Бордо», куда отправится защитник «Лацио», кем интересуется Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Моуринью поставил Конте на грань отставки
  • Спортивные СМИ — о победе «МЮ» над «Челси»
    •
  • Потускневшая звезда
  • Гарет Бейл уходит из «Реала». Что с ним будет дальше?
    •
  • Немецкий «Краснодар», лионские «ткачи» и банда Симеоне
  • Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Амур» в плей-офф после игры с «Адмиралом»?
  • «Адмирал» — «Амур». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 1 марта
  • 1,83
    •
  • Надаль — Лопес. Состоится ли хет-трик ветерана против короля?
  • Рафаэль Надаль — Фелисиано Лопес. Прогноз и ставки на теннисный матч 28 февраля
  • 1,86
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 23:58
    • «Реал» на выезде проиграл «Эспаньолу»
  • «Челси» готовится к жизни без Конте
  • Насколько вероятна смена менеджера в «Челси»?
    • Вчера в 21:48
  • 20:51
    • «Авангард» по пенальти вышел в полуфинал Кубка России
  • 20:46
    • УЕФА изменил формат еврокубков
  • Кто окажется удачливее в андалусийском дерби?
  • «Малага» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 28 февраля
    • 2,50Сегодня в 21:30
  • 18:47
    • УЕФА подтвердил, что Насри дисквалифицирован на полгода за допинг
  • 14:49
    • «Шинник» в серии пенальти переиграл «СКА-Хабаровск»
  • Пришпорить «Рочдейл»
  • «Тоттенхэм» — «Рочдейл». Прогноз и ставки на переигровку 1/8 финала Кубка Англии 28 февраля
    • 1,60Сегодня в 22:45
  • «Летучие мыши» не боятся «львов»
  • «Атлетик» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 28 февраля
    • 1,55Сегодня в 21:30
  • 13:03
    • В ближайшее время Эмре Джан может подписать контракт с «Ювентусом»
  • 12:48
    • Кришито не будет продлевать контракт с «Зенитом» и вернется в Италию
  • 11:55
    • Болт сыграет в благотворительном футбольном матче в Манчестере
  • 11:38
    • Браун во второй раз объявил о завершении карьеры в сборной Шотландии
  • 11:21
    • Буффон: Не могу бросить сборную
  • 11:19
    • Нобоа: Таких человеческих отношений, как с Бердыевым, у меня с Манчини не было
  • 11:06
    • Изменено время начала матча «Ростов» — «Зенит»
  • 11:01
    • На стадионе в Саранске завершили установку кресел
  • Расположение сил не изменится
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу 28 февраля
    • 1,84Сегодня в 22:45
  • 10:41
    • Сапета требует компенсацию у московского «Динамо»
  • 10:41
    • Болт присоединится к южноафриканскому клубу
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус