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    FA и АПЛ согласовали введение зимней паузы

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    Жозе Моуринью
    На фото:Жозе Моуринью
    Футбольная ассоциация Англии (FA) согласовала с Премьер-лигой введение зимней паузы в чемпионате страны с сезона-2019/20, сообщает The Times.

    Пауза будет создаваться путем переноса матчей пятого раунда Кубка Англии на середину недели и устранением переигровок. FA готова пойти на такой шаг ради улучшения результатов английских клубов в еврокубках, а национальной сборной – на международных турнирах.

    При этом ассоциации придется выплатить неустойку иностранным телеканалам за перенос матчей.

    Таким образом, в английской Премьер-лиге появится «окно» в начале февраля – как минимум 13 дней.

    В Чемпионшипе подобное нововведение невозможно, поскольку в турнире участвует 24 команды, и в расписании 46 туров.

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