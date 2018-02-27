FA и АПЛ согласовали введение зимней паузы

Футбольная ассоциация Англии (FA) согласовала с Премьер-лигой введение зимней паузы в чемпионате страны с сезона-2019/20, сообщает The Times.

Пауза будет создаваться путем переноса матчей пятого раунда Кубка Англии на середину недели и устранением переигровок. FA готова пойти на такой шаг ради улучшения результатов английских клубов в еврокубках, а национальной сборной – на международных турнирах.

При этом ассоциации придется выплатить неустойку иностранным телеканалам за перенос матчей.

Таким образом, в английской Премьер-лиге появится «окно» в начале февраля – как минимум 13 дней.

В Чемпионшипе подобное нововведение невозможно, поскольку в турнире участвует 24 команды, и в расписании 46 туров.