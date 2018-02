Болт сыграет в благотворительном футбольном матче в Манчестере

Легендарный ямайский спринтерсыграет в благотворительном футбольном матче 10 июня в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», сообщается в микроблоге спортсмена в Twitter.

В данном матче сыграют команды знаменитостей и бывших профессиональных футболистов. Цель матча — сбор средств для ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН). Данное благотворительное мероприятие было организовано певцом Робби Уильямсом и телеведущим Джонатаном Уилксом.

Ранее 31-летний Болт объявил, что подписал контракт с футбольной командой.

Болт присоединится к южноафриканскому клубу

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ⚽️🌍 pic.twitter.com/t2sDB1iLP8