Болт присоединится к южноафриканскому клубу

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетикеподписал контракт с «Мамелоди Сандаунс».

Южноафриканский клуб разместил в своем Twitter фото 31-летнего ямайца, сопроводив подписью «Футбол никогда не будет прежним».

Болт тренировался с «Мамелоди Сандаунс» с начала этого года.

«Мамелоди Сандаунз» выступает в чемпионате ЮАР и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее легкоатлет заявил, что подписал контракт с футбольным клубом. При этом Болт не стал раскрывать название команды, анонсировав официальное объявление перехода на 27 февраля.

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! 😏👆 #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s