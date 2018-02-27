Болт присоединится к южноафриканскому клубу

Южноафриканский клуб разместил в своем Twitter фото 31-летнего ямайца, сопроводив подписью «Футбол никогда не будет прежним».
Болт тренировался с «Мамелоди Сандаунс» с начала этого года.
«Мамелоди Сандаунз» выступает в чемпионате ЮАР и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице.
Ранее легкоатлет заявил, что подписал контракт с футбольным клубом. При этом Болт не стал раскрывать название команды, анонсировав официальное объявление перехода на 27 февраля.
Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! 😏👆 #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) 26 февраля 2018 г.