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    «Интер» оценил Шкриниара в 80 миллионов евро

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    Милан Шкриниар
    На фото:Милан Шкриниар
    Миланский «Интер» не хочет расставаться с защитником Миланом Шкриниаром, сообщает Football Italia. Итальянский клуб установил минимальный ценник в 80 миллионов евро за 23-летнего футболиста, надеясь, что это отпугнет европейские клубы в летнее трансферное окно.

    В идеале клуб хочет подписать Стефана де Врея, который летом станет свободным агентом, и поставить его в центр защиты к Шкриниару.

    Словак проводит очень удачный сезон в составе «нерадзурри» и заинтересовал ряд европейских клубов, в том числе «Барселону».

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