«Интер» оценил Шкриниара в 80 миллионов евро

Миланскийне хочет расставаться с защитником, сообщает Football Italia. Итальянский клуб установил минимальный ценник в 80 миллионов евро за 23-летнего футболиста, надеясь, что это отпугнет европейские клубы в летнее трансферное окно.

В идеале клуб хочет подписать Стефана де Врея, который летом станет свободным агентом, и поставить его в центр защиты к Шкриниару.

Словак проводит очень удачный сезон в составе «нерадзурри» и заинтересовал ряд европейских клубов, в том числе «Барселону».