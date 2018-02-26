Каррера рассказал об увольнении повара и нутрициониста

Главный тренер «Спартака»объяснил, с чем связано увольнение двух итальянских специалистов — повара и нутрициониста.

16 февраля стало известно об уходе из «Спартака» специалиста по спортивному питанию Сары Фабрис и шеф-повара Вальтера Дри. Оба пришли в московский клуб в феврале прошлого года, инициатором их приглашения был Каррера.

«Не ищите здесь никакой сенсации. У меня нет претензий к этим профессионалам своего дела, и я благодарен им за помощь. Но так получилось, что на данном этапе наше сотрудничество больше не имело смысла. Рабочий момент.

Аналитик из Швейцарии? У него был договор с клубом на матчи Лиги чемпионов. К сожалению, нам не удалось выйти из группы, так что договор утратил силу. Но ведь "Спартак" очень хочет сыграть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне, поэтому, возможно, у нас еще получится посотрудничать», – цитирует Карреру «Матч ТВ».