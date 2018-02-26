Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Боруссия Д» — «Аугсбург»: онлайн-трансляция начнется в 22:30

    Боруссия Д — Аугсбург: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.02.2018)

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Аугсбург Календарь Бундеслиги
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Боруссия Д — Аугсбург22:30
    В 22:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Боруссия Д» — «Аугсбург».

    Последний матч между собой: «Аугсбург» — «Боруссия Д» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Боруссия Д»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Боруссия Д» — «Аугсбург». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    «Шмели» не заметят «фуггеров»«Боруссия Д» — «Аугсбург». Прогноз и ставки на матч 24-го тура немецкой Бундеслиги 26 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    •
  • 27/02
    • Дортмундская «Боруссия» не удержала победный счет в матче с «Аугсбургом»
  • 26/02
    • ФИФА планирует ввести четвертую замену
  • 26/02
    • «Челси» и «МЮ» включились в борьбу за Левандовски
  • 24/02
    • «Бавария» не справилась с «Гертой»
  • 23/02
    • Российские клубы узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
  • 23/02
    • «Боруссия» выбила «Аталанту», «Милан» прошел «Лудогорец»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18
    Подробный разбор
  • Моуринью поставил Конте на грань отставки
  • Спортивные СМИ — о победе «МЮ» над «Челси»
    •
  • Потускневшая звезда
  • Гарет Бейл уходит из «Реала». Что с ним будет дальше?
    •
  • Топ-3 самых грубых команд этого сезона
  • LiveSport.Ru выяснил, на чьи нарушения нужно ставить, чтоб заработать.
    •
  • Немецкий «Краснодар», лионские «ткачи» и банда Симеоне
  • Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
    •
  • «Атлетик» надо было обыгрывать в Москве
  • Победа «Спартака» над «Атлетиком» — в обзоре СМИ
    •
  • Вот это уровень. Команда Семина уверенно прошла «Ниццу»
  • Реакция СМИ на выход «Локомотива» в 1/8 финала Лиги Европы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Виннипег» — «Нэшвилл». Кто выиграет битву лидеров Центрального дивизиона?
  • «Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля
  • 2,20
    •
  • «Миннесота» — «Сент-Луис». Продолжится ли серия поражений «Блюз»?
  • «Миннеста» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля
  • 3,01
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Примера. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» — «Жирону», «Атлетико» обыграл «Севилью»
  • Подробности матчей 25-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 00:54
  • 00:51
    • «Бетис» нанес поражение «Леванте»
  • 00:36
    • «Наполи» отправил пять безответных мячей в ворота «Кальяри»
  • 00:24
    • Дортмундская «Боруссия» не удержала победный счет в матче с «Аугсбургом»
  • 00:11
    • Французский форвард «Баварии» может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы
  • 22:54
    • Саудовская Аравия в товарищеском матче разгромила Молдавию
  • 22:39
    • «Челси» и «МЮ» включились в борьбу за Левандовски
  • 22:24
    • Гаджиев благодарен ЦСКА за оплату большей части зарплаты Оланаре
  • 22:15
    • Лучший бомбардир «Лиона» может не сыграть с ЦСКА
  • Боль и слезы в Париже. Неймар покинул поле на носилках
  • Бразильский нападающий рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»
    • Вчера в 21:56
  • 20:20
    • Два игрока «Атлетико» перешли в китайский клуб
  • 20:12
    • Черчесов ждет возвращения Васина в сборную России
  • 19:49
    • Погребняк подал иск против «Динамо» в палату по разрешению споров РФС
  • 19:36
    • Матч «Урал» — «Локомотив» перенесен на 12 марта
  • 19:28
    • Стали известны приблизительные сроки восстановления Неймара
  • 19:16
    • Сборная России осенью проведет товарищеские матчи с Германией и Чехией
  • 19:03
    • У защитника сборной России диагностирован разрыв крестообразной связки колена
  • 18:39
    • ФИФА планирует ввести четвертую замену
  • Старая гвардия «Сити» отправила Венгера в зал ожиданий
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «МанСити»
    • Вчера в 16:39
  • Трансферный дайджест. 20-26 февраля
  • Кому нужен лидер «Бордо», куда отправится защитник «Лацио», кем интересуется Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    • Вчера в 13:55
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус