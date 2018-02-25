Дубль Мины принес «Валенсии» победу над «Реал Сосьедад»

В матче 25-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу над— 2:1.

Счет в матче на 34-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Санти Мина. На 54-й минуте Микель Оярсабаль сравнял счет, но на 68-й минуте Мина оформил дубль и принес победу левантийцам.

После этого матча «Валенсия» на 4-м месте с 49 очками, а «Реал Сосьедад» на 14-м месте — 29 очков.