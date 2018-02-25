Дубль Мины принес «Валенсии» победу над «Реал Сосьедад»

Счет в матче на 34-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Санти Мина. На 54-й минуте Микель Оярсабаль сравнял счет, но на 68-й минуте Мина оформил дубль и принес победу левантийцам.
После этого матча «Валенсия» на 4-м месте с 49 очками, а «Реал Сосьедад» на 14-м месте — 29 очков.
Чемпионат Испании. 25-й тур
«Валенсия» — «Реал Сосьедад» — 2:1 (1:0)
Голы: Мина, 34 (1:0). Оярсабаль, 54 (1:1). Мина, 68 (2:1).«Валенсия»: Нету, Монтойя, Хосе Гайя, Мурильо, Габриэл Паулиста, Парехо, Кокелен, Солер (Дзадза, 66), Родриго (Максимович, 81), Мина, Гонсалу Гедеш (Торрес, 73).«Реал Сосьедад»: Тоньо, де ла Белья, Льоренте, Элустондо, Одриосола, Каналес, Сурутуса (Баутиста, 79), Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Янузай, 69), Оярсабаль.Предупреждения: Хуанми, 22. де ла Белья, 29. Каналес, 31. Родриго, 78. Мина, 90+3.