Гендиректор «Крыльев Советов»: Поле в Самаре будет готово к матчу со «Спартаком»

Матч Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» состоится
Встреча 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет в Самаре 28 февраля, матч начнется в 17:30 по московскому времени.
«Продолжаем подготовку поля к матчу со "Спартаком". К нам приезжало уже две комиссии, скоро будет третья. Встреча точно пройдет в Самаре.
Все нормально. Газон в хорошем состоянии, к матчу будет готов. Билеты потихоньку разбирают. Ожидаем аншлаг, хотелось бы. Люди в Самаре любят футбол.
Программу для болельщиков еще утверждаем. Но постараемся сделать так, чтобы людям было максимально комфортно на стадионе», — приводит слова Шашкова «Спорт-Экспресс».