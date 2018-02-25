Гендиректор «Крыльев Советов»: Поле в Самаре будет готово к матчу со «Спартаком»

Генеральный директор «Крыльев Советов»рассказал, что поле стадиона «Металлург» в Самаре будет готово к игре 1/4 финала Кубка России со

Матч Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» состоится

Встреча 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет в Самаре 28 февраля, матч начнется в 17:30 по московскому времени.

«Продолжаем подготовку поля к матчу со "Спартаком". К нам приезжало уже две комиссии, скоро будет третья. Встреча точно пройдет в Самаре.

Все нормально. Газон в хорошем состоянии, к матчу будет готов. Билеты потихоньку разбирают. Ожидаем аншлаг, хотелось бы. Люди в Самаре любят футбол.

Программу для болельщиков еще утверждаем. Но постараемся сделать так, чтобы людям было максимально комфортно на стадионе», — приводит слова Шашкова «Спорт-Экспресс».