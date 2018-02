Нападающий, отметившийся голом в матче с» (4:1), установил рекорд английской Премьер-Лиги, сообщает Squawka.

Футболист стал первым игроком в истории АПЛ, забившим в одном сезоне 20 голов левой ногой.

Mohamed Salah is now the first player in Premier League history to score 20 goals with his left-foot in a single season.

