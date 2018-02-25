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    «РБ Лейпциг» — «Кёльн»: онлайн-трансляция начнется в 20:00

    РБ Лейпциг — Кёльн (25.02.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  РБ Лейпциг — Кёльн20:00
    В 20:00 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «РБ Лейпциг» — «Кёльн».

    Последний матч между собой: «Кёльн» — «РБ Лейпциг» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «РБ Лейпциг»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «РБ Лейпциг» — «Кёльн». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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