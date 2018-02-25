«МЮ» одержал волевую победу над «Челси»

Лондонскийпотерпел гостевое поражение от(1:2) в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет на 32-й минуте открыли гости, которые провели удачную контратаку. Виллиан выполнил передачу на ход Азару, Эден принял мяч, выдержал паузу и выполнил передачу к штрафной площади ,где Виллиан вновь получил мяч и затем уверенно переиграл де Хеа.

На 41-й минуте «МЮ» отыгрался. Лукаку выиграл борьбу за верховой мяч у штрафной площади «Челси», затем выполнил передачу назад на Матича, Неманья выполнил передачу на Санчеса, Алексис отправил мяч в штрафную площадь на Марсьяля, Антони переправил мяч на Лукаку и Ромелу уверенно поразил угол ворот.

А на 77-й минуте Лукаку с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Челси», Джесси Лингард оторвался от защитника и головой отправил мяч в угол ворот.

После этого матча «МЮ» с 59 очками на 2-м месте, а «Челси» с 53 очками на 5-м месте.