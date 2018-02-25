Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •

    «МЮ» одержал волевую победу над «Челси»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Челси Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Челси» потерпел гостевое поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги.

    Счет на 32-й минуте открыли гости, которые провели удачную контратаку. Виллиан выполнил передачу на ход Азару, Эден принял мяч, выдержал паузу и выполнил передачу к штрафной площади ,где Виллиан вновь получил мяч и затем уверенно переиграл де Хеа.

    На 41-й минуте «МЮ» отыгрался. Лукаку выиграл борьбу за верховой мяч у штрафной площади «Челси», затем выполнил передачу назад на Матича, Неманья выполнил передачу на Санчеса, Алексис отправил мяч в штрафную площадь на Марсьяля, Антони переправил мяч на Лукаку и Ромелу уверенно поразил угол ворот.

    А на 77-й минуте Лукаку с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Челси», Джесси Лингард оторвался от защитника и головой отправил мяч в угол ворот.

    После этого матча «МЮ» с 59 очками на 2-м месте, а «Челси» с 53 очками на 5-м месте.

    Чемпионат Англии. 28-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 2:1 (1:1)
    Голы: Виллиан, 32 (0:1). Лукаку, 40 (1:1). Лингард, 75 (2:1).«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Валенсия, Мактомини, Янг, Погба, Матич, Санчес (Байи, 81), Марсьяль (Лингард, 64), Лукаку. «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Жиру, 78), Виллиан, Канте, Азар (Педро, 73), Дринкуотер (Фабрегас, 81), Алонсо, Мората. Предупреждения: Канте (30), Валенсия (68), Матич (85), Мората (88).
    В «Театре» будет «низкое» представление«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 28-го тура английского первенства по футболу 25 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Читайте по теме
  • Потускневшая звезда
  • Гарет Бейл уходит из «Реала». Что с ним будет дальше?
    •
  • АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», «МЮ» одолел «Челси»
  • Подробности матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу
    •
  • 25/02
    • «Тоттенхэм» вырвал победу у «Кристал Пэлас»
  • 24/02
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил «Вест Хэм»
  • 24/02
    • «Борнмут» планирует приобрести полузащитника «Локомотива»
  • 23/02
    • «Арсенал», «Марсель» и «Ред Булл Зальцбург» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
  • 22/02
    • «МЮ» разошелся миром с «Севильей»
  • 21/02
    • Погба остался в запасе «МЮ» на матч с «Севильей»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира
    Подробный разбор
  • Потускневшая звезда
  • Гарет Бейл уходит из «Реала». Что с ним будет дальше?
    •
  • Немецкий «Краснодар», лионские «ткачи» и банда Симеоне
  • Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
    •
  • Топ-3 самых грубых команд этого сезона
  • LiveSport.Ru выяснил, на чьи нарушения нужно ставить, чтоб заработать.
    •
  • «Атлетик» надо было обыгрывать в Москве
  • Победа «Спартака» над «Атлетиком» — в обзоре СМИ
    •
  • Вот это уровень. Команда Семина уверенно прошла «Ниццу»
  • Реакция СМИ на выход «Локомотива» в 1/8 финала Лиги Европы
    •
  • Погба олицетворяет собой борьбу внутри «МЮ»
  • Реакция прессы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» — «МЮ»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Амур» должен обыграть «Адмирал»
  • «Амур» — «Адмирал». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 27 февраля
  • 1,77
    •
  • «Коламбус» может обыграть «Вашингтон»
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля
  • 1,81
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Поможет ли мороз «армейцам»?
  • «СКА-Хабаровск» — «Шинник». Прогноз и ставки на четвертьфинал Кубка Росии 27 февраля
    • 1,51Завтра в 11:30
  • 23:17
    • Невилл: Игра «Арсенала» в матче с «МанСити» была просто позорной
  • 22:54
    • «Лейпциг» проиграл аутсайдеру бундеслиги
  • Примера. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» — «Жирону», «Атлетико» в гостях у «Севильи»
  • Подробности матчей 25-го тура чемпионата Испании по футболу
    • Вчера в 22:54
  • Победа «Манчестер Сити» в финале Кубка Лиги
  • «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над лондонским «Арсеналом» в финале Кубка английской Лиги 3:0. Фотогалерея матча
    • Вчера в 22:43
  • 22:38
    • Дубль Мины принес «Валенсии» победу над «Реал Сосьедад»
  • 21:24
    • «МанСити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка лиги
  • 20:59
    • «Сент-Этьен» ушёл от поражения в матче с «Лионом»
  • 20:53
    • «Рубин» разгромил «Русенборг» в товарищеском матче
  • 20:39
    • Матч «Ювентус» — «Аталанта» перенесён из-за сильного снегопада
  • 20:19
    • «Атлетик» одержал победу над «Малагой»
  • 19:48
    • «Бордо» разошелся миром с «Ниццей»
  • 19:28
    • «Байер» уступил «Шальке»
  • 19:17
    • «Лацио» крупно обыграл «Сассуоло»
  • АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», «МЮ» одолел «Челси»
  • Подробности матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу
    • Вчера в 19:12
  • 18:52
    • Гендиректор «Крыльев Советов»: Поле в Самаре будет готово к матчу со «Спартаком»
  • 18:28
    • Сборная Португалии потребовала Playstation и плазму в каждый номер
  • 16:52
    • «Тоттенхэм» вырвал победу у «Кристал Пэлас»
  • 16:32
    • «Вильярреал» с минимальным счетом обыграл «Хетафе»
  • 16:23
    • СПАЛ нанес поражение «Кротоне»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус