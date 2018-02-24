«Уотфорд» — «Эвертон». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Уотфорд»: O.Karnezis, Дарил Янмат, Себастьян Прёдль, Эдриан Мариаппа, Хосе Холебас, A.Doucoure, Этьен Капуэ, Роберто Перейра, Херард Деулофеу, Трой Дини, Richarlison.
«Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Эшли Уильямс, Куко Мартина, Jonjoe Kenny, Уэйн Руни, Идрисса Гейе, Tom Davies, Тео Уолкотт, Гилфи Тор Сигурдссон, Байе Умар Ниассе.
Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Уотфорд» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 1:2.