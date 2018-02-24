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    «Уотфорд» — «Эвертон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Уотфорд — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.02.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Уотфорд Эвертон Календарь АПЛ
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    •  Уотфорд — Эвертон20:30
    В 20:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Уотфорд» — «Эвертон».

    Составы команд:

    «Уотфорд»: O.Karnezis, Дарил Янмат, Себастьян Прёдль, Эдриан Мариаппа, Хосе Холебас, A.Doucoure, Этьен Капуэ, Роберто Перейра, Херард Деулофеу, Трой Дини, Richarlison.

    «Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Эшли Уильямс, Куко Мартина, Jonjoe Kenny, Уэйн Руни, Идрисса Гейе, Tom Davies, Тео Уолкотт, Гилфи Тор Сигурдссон, Байе Умар Ниассе.

    Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Уотфорд» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 1:2.

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