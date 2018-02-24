«Уотфорд» — «Эвертон». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 1:2.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

В 20:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Уотфорд» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 24 февраля

Помешают ли «Уотфорду» кадровые проблемы? «Уотфорд» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 24 февраля

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