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    Насри дисквалифицирован на один год за допинг

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    Самир Насри
    На фото:Самир Насри
    Полузащитник Самир Насри дисквалифицирован дисциплинарным комитетом УЕФА на один год за нарушение антидопингового законодательства, утверждает Marca.

    По информации издания, официально об этом будет объявлено 26 февраля.

    Француз в 2016 году проходил лечение в лос-анджелесской клинике DripDoctors, которая специализируется на витаминной терапии.

    Там ему сделали внутривенное вливание в объёме одного литра для восполнения дефицита воды в организме — подобный вид лечения может скрывать следы допинга.

    По правилам всемирного антидопингового агентства, инъекция должна составлять не более 50 миллилитров, кроме случаев, когда у спортсмена есть определённые медицинские показания или специальное разрешение.

    Сообщалось, что полузащитник подавал просьбу о выдаче терапевтического исключения, но получил отказ.

    Ситуацией заинтересовалось испанское антидопинговое агентство. В отношении Насри началось расследование.

    Адвокаты футболиста подали жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), добиваясь отмены расследования. CAS отклонил жалобу, и УЕФА возобновил дело против 30-летнего француза, в итоге приняв решение отстранить его от футбола на один год.

    Из-за дисквалификации Насри, пребывающий в статусе свободного агента, не сможет подписать контракт с «Лас-Пальмасом», который являлся главным претендентом на хавбека.

    Последним клубом француза был турецкий «Антальяспор». Насри сыграл всего восемь матчей в турецкой Суперлиге, забил два гола. В конце января стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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