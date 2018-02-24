Насри дисквалифицирован на один год за допинг

Полузащитникдисквалифицирован дисциплинарным комитетом УЕФА на один год за нарушение антидопингового законодательства, утверждает Marca

По информации издания, официально об этом будет объявлено 26 февраля.

Француз в 2016 году проходил лечение в лос-анджелесской клинике DripDoctors, которая специализируется на витаминной терапии.

Там ему сделали внутривенное вливание в объёме одного литра для восполнения дефицита воды в организме — подобный вид лечения может скрывать следы допинга.

По правилам всемирного антидопингового агентства, инъекция должна составлять не более 50 миллилитров, кроме случаев, когда у спортсмена есть определённые медицинские показания или специальное разрешение.

Сообщалось, что полузащитник подавал просьбу о выдаче терапевтического исключения, но получил отказ.

Ситуацией заинтересовалось испанское антидопинговое агентство. В отношении Насри началось расследование.

Адвокаты футболиста подали жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), добиваясь отмены расследования. CAS отклонил жалобу, и УЕФА возобновил дело против 30-летнего француза, в итоге приняв решение отстранить его от футбола на один год.

Из-за дисквалификации Насри, пребывающий в статусе свободного агента, не сможет подписать контракт с «Лас-Пальмасом», который являлся главным претендентом на хавбека.

Последним клубом француза был турецкий «Антальяспор». Насри сыграл всего восемь матчей в турецкой Суперлиге, забил два гола. В конце января стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.