Клубы низших английских лиг одобрили сокращение сроков летнего трансферного окна

Клубы Английской футбольной лиги (EFL), в состав которой входят 72 команды из второго, третьего и четвёртого по силе дивизионов страны, проголосовали за внесение изменения сроков летнего трансферного окна, сообщает официальный сайт организации.

Как отмечается в сообщении, в этом году клубы не смогут заключать полноценные (не арендные) контракты с футболистами позже 9 августа (ранее период дозаявок заканчивался в конце августа). Оформлять аренду игроков, а также продавать футболистов в другие лиги клубы смогут, как и прежде, до 31 августа.

Ранее английская Премьер-лига приняла решение, согласно которому клубы лишатся возможности регистрировать новичков после 17:00 четверга, предшествующего матчам первого тура нового сезона чемпионата Англии. В сезоне-2017/18 трансферное окно в чемпионате Англии закрылось 31 августа, спустя почти три недели после матчей первого тура.