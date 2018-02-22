«Локомотив» — «Ницца»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

В 19:00 Лига Европы. 1/16 финала начнётся матч

Последний матч между собой: «Ницца» — «Локомотив» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Локомотив»).

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