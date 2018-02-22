«Атлетик» — «Спартак». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Атлетик»: Яго Эррерин, Enric Saborit, Yeray Alvarez, Иньиго Лекуэ, Хавьер Эчейта, Андер Итурраспе, Markel Susaeta, Микель Рико, Оскар де Маркос, Рауль Гарсия, Инаки Уильямс.
«Спартак»: Александр Селихов, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Квинси Промес, Sofiane Hanni, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Luiz Adriano.
Предыдущий матч соперников: «Спартак» — «Атлетик» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Атлетик» со счетом 2:1.