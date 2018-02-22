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    «Атлетик» — «Спартак». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Атлетик — Спартак. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.02.2018)

    Атлетик Спартак
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    •  Атлетик — Спартак23:05
    В 23:05 Лига Европы. 1/16 финала начнётся матч «Атлетик» — «Спартак».

    Составы команд:

    «Атлетик»: Яго Эррерин, Enric Saborit, Yeray Alvarez, Иньиго Лекуэ, Хавьер Эчейта, Андер Итурраспе, Markel Susaeta, Микель Рико, Оскар де Маркос, Рауль Гарсия, Инаки Уильямс.

    «Спартак»: Александр Селихов, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Квинси Промес, Sofiane Hanni, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Luiz Adriano.

    Предыдущий матч соперников: «Спартак» — «Атлетик» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Атлетик» со счетом 2:1.

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