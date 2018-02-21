«Вулверхэмптон» — «Норвич Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

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