«Вулверхэмптон» — «Норвич Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: Джон Радди, Райан Беннетт, Willy Boly, Conor Coady, M.Doherty, Barry Douglas, Альфред Н'Диайе, Рубен Невеш, Иван Кавалейру, Элдер Кошта, Diogo Jota.
«Норвич Сити»: Angus Gunn, Harrison Reed, Christoph Zimmermann, Mario Vrancic, Моритц Ляйтнер, Marley Watkins, Тимм Клозе, James Maddison, Jamal Lewis, G.Hanley, Dennis Srbeny.
Предыдущий матч соперников: «Норвич Сити» — «Вулверхэмптон» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.