Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Виллиан: Я рад, что забил «Барсе», но не рад результату

    Челси Барселона Футбол Испании Футбол Англии Лига чемпионов
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Виллиан (слева)
    На фото:Виллиан (слева)
    Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал результат матча с «Барселоной» (1:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Игра получилась сложной. Думаю, мы сыграли хорошо. Мы действовали компактно, и все развивалось по нашему плану. Мячом владел соперник, мы играли на контратаках.

    Теперь нужно постараться выиграть в Барселоне. Я рад, что сегодня забил, но не рад результату.

    "Барса" больше владела мячом, но наши атаки были опаснее. Таков футбол. Победитель еще не выявлен, нужно побеждать в гостях.

    Ответная игра пройдет через три недели, но сейчас нас ждет напряженные матчи в премьер-лиге. Нужно сосредоточится сначала на этих играх, а потом уже о "Барселоне" думать», — приводит слова Виллиана пресс-служба УЕФА.

    Прагматизм приедет на «Писхуан»«Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 21 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Барселона» близка к истощению
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Барселона»
    •
  • Трансферный дайджест. 13-19 февраля
  • Что выберет Иньеста, когда Неймар перейдет в «Реал», кого хочет «Челси» взамен на Батшуайи и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 21/02
    • Погба остался в запасе «МЮ» на матч с «Севильей»
  • 21/02
    • «Челси» и «Барселона» обменялись забитыми мячами
  • 21/02
    • «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: матч начнётся в 22:45
  • 19/02
    • Вальверде: «Челси» может уколоть контратакой
  • 17/02
    • «Челси» разгромил «Халл» в Кубке Англии
  • 17/02
    • «Барселона» одержала победу над «Эйбаром»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»
    Подробный разбор
  • Трансферный дайджест. 13-19 февраля
  • Что выберет Иньеста, когда Неймар перейдет в «Реал», кого хочет «Челси» взамен на Батшуайи и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Зидан рушит звездную иерархию «Реала»
  • Реакция прессы на матч «Бетис» — «Реал»
    •
  • Топ-5 работяг в Лиге чемпионов
  • LiveSport.Ru выделил самых больших тружеников на футбольном поле в этом розыгрыше Лиги чемпионов
    •
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    •
  • Проблемы «Локомотива» не мешают ему пугать конкурентов
  • Реакция прессы на матч «Ницца» — «Локомотив»
    •
  • «Неуд» для Карреры. «Спартак» подарил «Атлетику» победу
  • Реакция СМИ на домашнее фиаско «Спартака» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия — фаворит матча с Чехией
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч плей-офф хоккейного турнира Олимпийских игр 23 февраля
  • 4,00
    •
  • Экспресс дня. Надежда на Марлоса
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 февраля
  • 6,52
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 23:49
    • Каррера: Мы приехали в Бильбао, чтобы перевернуть игру
  • 23:28
    • Кучаев: Мы ждали своего шанса, у нас было достаточно контратак
  • 23:07
    • «Реал» одержал волевую победу над «Леганесом»
  • 22:54
    • Милоевич: Думаю, у ЦСКА хорошие шансы в Лиге Европы
  • 22:37
    • Гончаренко: Или Муса в такт не попадает, или проблемы с последним пасом
  • 22:20
    • Дзагоев: Чего-то не хватает нам, последнего паса, удара
  • 22:10
    • Джеко и Перотти в атаке «Ромы» на матч с «Шахтером»
  • 22:06
    • Погба остался в запасе «МЮ» на матч с «Севильей»
  • 21:51
    • Гол Дзагоева вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы
  • 21:44
    • Браун: Если «Селтик» пройдет «Зенит», это будет фантастика
  • 21:31
    • Фавр: «Ницце» надо четче сыграть в важные моменты матча
  • 21:17
    • Плеа: В матче с «Локомотивом» нам надо совершить подвиг
  • 21:10
    • Сиганда: Говорить, что у «Спартака» нет шансов – очень опасная затея
  • 19:20
    • «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: матч начнётся в 22:45
  • 19:02
    • Муса — в атаке ЦСКА на матч с «Црвеной Звездой»
  • «Барселона» близка к истощению
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Барселона»
    • Вчера в 17:08
  • 14:39
    • Манчини прокомментировал возможный уход в сборную Италии
  • 12:42
    • Тестовый матч на стадионе в Самаре пройдет 28 апреля
  • 12:08
    • Конте: Против «Барселоны» нельзя пытаться сыграть в открытый футбол
  • 11:47
    • «Зенит» готовился к матчу с «Селтиком» в полном составе
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус