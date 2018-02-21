Виллиан: Я рад, что забил «Барсе», но не рад результату

Полузащитник «Челси»прокомментировал результат матча с «Барселоной» (1:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Игра получилась сложной. Думаю, мы сыграли хорошо. Мы действовали компактно, и все развивалось по нашему плану. Мячом владел соперник, мы играли на контратаках.

Теперь нужно постараться выиграть в Барселоне. Я рад, что сегодня забил, но не рад результату.

"Барса" больше владела мячом, но наши атаки были опаснее. Таков футбол. Победитель еще не выявлен, нужно побеждать в гостях.

Ответная игра пройдет через три недели, но сейчас нас ждет напряженные матчи в премьер-лиге. Нужно сосредоточится сначала на этих играх, а потом уже о "Барселоне" думать», — приводит слова Виллиана пресс-служба УЕФА.