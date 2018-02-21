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    «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: матч начнётся в 22:45

    «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция, прогноз, онлайн, статистика, коэффициенты

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    Жозе Моуринью
    На фото:Жозе Моуринью
    В 22:45 по московскому времени начнется матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».

    Испанцы занимают в своем национальном чемпионате 5 место с 39 очками. Отставание от зоны Лиги чемпионов — 6 баллов, при этом у идущего 4-м месте «Реала» матч в запасе.

    Прогноз на матч «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» расположился на второй строчке АПЛ. У команды 56 очков, отставание от лидирующего «МанСити» — 18 очков.

    В последние 10 матчей «Севилья» набрала 66% очков. Было забито 16 мячей, пропущено 11. Команда получила 25 желтых и ни одной красной карточек.

    Чаще всего «Севилья» пропускала в концовке матча — 5 из 11 в отрезке 76-90 минуты. Забивала равномерно, но в последние минуты чуть чаще — 3 мяча.

    «Манчестер Юнайтед» набрал за 10 последних игр 70% очков. Забил 17 мячей, всего 6 пропустил. Команда получила 18 желтых карточек. Красных не было.

    «МЮ» преимущественно забивает в самом конце матча: 6 из 17 голов уложились в интервале 76-90 минуты. Пропускает команда равномерно по ходу встречи.

    Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: смотрие на канале «Матч ТВ». В интернете за ходом игры можно следить на LiveCup.Run: статистика, пре-матч, коэффициенты букмекеров live.

    Прагматизм приедет на «Писхуан»«Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 21 февраля
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