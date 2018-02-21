Кучаев: Мы ждали своего шанса, у нас было достаточно контратак

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями после победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (1:0).

«После гола у них не было выбора, и они раскрывались. Мы ждали своего шанса, у нас было достаточно контратак. Просто не удалось их довести до логического завершения. Не хватало последнего паса.

На самом деле, я еще нервничаю перед играми. Но, слава богу, в игре это пропадает – полностью погружаешься и не думаешь о волнении. Перед каждой игрой у меня присутствует волнение.

Мне кажется, я вообще не освоился. Многого еще не понимаю. Но, мне легче в том плане, что моя позиция – не совсем защитник, при атаке я поднимаюсь, становлюсь полузащитником.

Становится немного легче, потому что раньше я играл левого хава. Нужно только приноровиться защищаться», – сказал в эфире программы «Все на матч» Кучаев.

Напомним, ЦСКА узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы по итогам жеребьевки, которая пройдет 23 февраля. Начало церемонии – 15.00 по московскому времени.