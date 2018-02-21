Муса — в атаке ЦСКА на матч с «Црвеной Звездой»

Наш состав на #ЦСКАЦрвенаЗвезда ! pic.twitter.com/68XuRQhm6v

Напомним, первый матч между российским и сербским клубами, состоявшийся 13 февраля, завершился вничью — 0:0.

Московскийопределился со стартовым составом на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против, который пройдет в на «ВТБ Арене» в Москве.

ЦСКА – «Црвена Звезда». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 21 февраля

Готов ли ЦСКА атаковать большими силами на своем поле?

Готов ли ЦСКА атаковать большими силами на своем поле? ЦСКА – «Црвена Звезда». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 21 февраля

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