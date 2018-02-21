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    Муса — в атаке ЦСКА на матч с «Црвеной Звездой»

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    ЦСКА — «Црвена Звезда»
    На фото:ЦСКА — «Црвена Звезда»
    Московский ЦСКА определился со стартовым составом на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды», который пройдет в на «ВТБ Арене» в Москве.

    Прогноз на матч ЦСКА — «Црвена Звезда»

    ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Кучаев — Витинью, Натхо, Дзагоев — Муса, Вернблум.

    Запасные: Помазун, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Хосонов.

    «Црвена Звезда»: Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Йовичич, Дональд, Крстичич, Бен Набуан, Радоньич, Пешич.

    Запасные: Супич, Рачич, Срнич, Аджич, Бабич, Милияш, Гобелич.

    Напомним, первый матч между российским и сербским клубами, состоявшийся 13 февраля, завершился вничью — 0:0.


    Готов ли ЦСКА атаковать большими силами на своем поле?ЦСКА – «Црвена Звезда». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 21 февраля
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