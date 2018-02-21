Муса — в атаке ЦСКА на матч с «Црвеной Звездой»

Прогноз на матч ЦСКА — «Црвена Звезда»
ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Кучаев — Витинью, Натхо, Дзагоев — Муса, Вернблум.
Запасные: Помазун, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Хосонов.
«Црвена Звезда»: Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Йовичич, Дональд, Крстичич, Бен Набуан, Радоньич, Пешич.
Запасные: Супич, Рачич, Срнич, Аджич, Бабич, Милияш, Гобелич.
Напомним, первый матч между российским и сербским клубами, состоявшийся 13 февраля, завершился вничью — 0:0.
Наш состав на #ЦСКАЦрвенаЗвезда! pic.twitter.com/68XuRQhm6v— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 февраля 2018 г.