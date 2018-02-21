«ЦСКА» — «Црвена Звезда». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«ЦСКА»: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Василий Березуцкий, Mario Fernandes, Алан Дзагоев, Витиньо, Бибрас Натхо, Konstantin Kuchaev, Понтус Вернблум, Ахмед Муса.
«Црвена Звезда»: Milan Borjan, Дамьен Ле Таллек, Милан Родич, Filip Stojkovic, V.Savic, Бранко Йовичич, Ненад Крстичич, Митчелл Дональд, El Fardou Ben Nabouhane, Nemanja Radonjic, Aleksandar Pesic.
Предыдущий матч соперников: «Црвена Звезда» — «ЦСКА» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.