Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

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