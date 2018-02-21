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    «ЦСКА» — «Црвена Звезда». Футбол онлайн, трансляция, составы

    ЦСКА — Црвена Звезда. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.02.2018)

    ЦСКА
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    •  ЦСКА — Црвена Звезда20:00
    В 20:00 Лига Европы. 1/16 финала начнётся матч «ЦСКА» — «Црвена Звезда».

    Составы команд:

    «ЦСКА»: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Василий Березуцкий, Mario Fernandes, Алан Дзагоев, Витиньо, Бибрас Натхо, Konstantin Kuchaev, Понтус Вернблум, Ахмед Муса.

    «Црвена Звезда»: Milan Borjan, Дамьен Ле Таллек, Милан Родич, Filip Stojkovic, V.Savic, Бранко Йовичич, Ненад Крстичич, Митчелл Дональд, El Fardou Ben Nabouhane, Nemanja Radonjic, Aleksandar Pesic.

    Предыдущий матч соперников: «Црвена Звезда» — «ЦСКА» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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