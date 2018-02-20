«Ноттингем Форест» — «Рединг». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Ноттингем Форест»: Костел Пантилимон, Тобиаш Фигерейду, Ben Osborn, Даниэл Фокс, Тендайи Дариква, L.Tomlin, Джек Колбэк, Kieran Dowell, Joe Lolley, Бен Уотсон, Ben Brereton.
«Рединг»: Вито Манноне, Кристофер Гантер, Liam Moore, T.Ilori, Omar Richards, Joey van den Berg, Соне Алуко, Modou Barrow, Леандро Бакуна, Liam Kelly, C.Martin.
Предыдущий матч соперников: «Рединг» — «Ноттингем Форест» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.