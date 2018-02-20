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    «Ноттингем Форест» — «Рединг». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ноттингем Форест — Рединг. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.02.2018)

    Футбол Англии
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    •  Ноттингем Форест — Рединг22:45
    В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Ноттингем Форест» — «Рединг».

    Составы команд:

    «Ноттингем Форест»: Костел Пантилимон, Тобиаш Фигерейду, Ben Osborn, Даниэл Фокс, Тендайи Дариква, L.Tomlin, Джек Колбэк, Kieran Dowell, Joe Lolley, Бен Уотсон, Ben Brereton.

    «Рединг»: Вито Манноне, Кристофер Гантер, Liam Moore, T.Ilori, Omar Richards, Joey van den Berg, Соне Алуко, Modou Barrow, Леандро Бакуна, Liam Kelly, C.Martin.

    Предыдущий матч соперников: «Рединг» — «Ноттингем Форест» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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