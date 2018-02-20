Моуринью: Мечтать о победе в Лиге чемпионов еще рано

Наставник «Манчестер Юнайтед»поделился ожиданиями перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Мечтать о победе в Лиге чемпионов начинаешь примерно на стадии 1/4 финала, но никак не раньше. Когда впереди 1/8 финала, то нужно проделать еще очень долгий путь.

Когда в восьмерку сильнейших попадает любая команда, даже та, которая не была фаворитом, то она понимает – дальше уже возможно все.

Но пока нам нужно сосредоточиться на дуэли с очень непростым соперником. Этот матч сам по себе ничего не решает, но он невероятно важен.

У "Севильи" кубковый характер, эта команда не раз проявляла себя именно в таких турнирах – Кубке Испании, Лиге Европы УЕФА.

Теперь же у "Севильи" есть возможность показать себя в компании лучших клубов Европы», – цитирует португальца официальный сайт УЕФА.

Напомним, встреча состоится завтра, 21 февраля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и стартует в 22.45 мск.