Вальверде: «Челси» может уколоть контратакой

Главный тренердал комментарий перед выездным матчемв 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Забить на выезде непросто. Мы хотим чуть изменить динамику своей игры в гостях. "Челси" — команда физически сильная, отлично обороняется. За нее играет много футболистов, которые могут уколоть контратакой», — цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

«Это Лига чемпионов, и мы хотим пройти дальше. У "Челси" есть ярковыраженный стиль игры, как у большинства английских команд. Надо это учитывать. Увидим, будет ли "Челси" верен своему стилю. Мы встречаемся с чемпионом Англии, у которого есть опасные форварды в нападении: Азар, Мората, Жиру, Педро. Будет сложно», — отметил тренер «Барселоны».

Также Вальверде отдал должное своему визави: «Антонио Конте — один из лучших тренеров мира. У него фантастический послужной список, и не только из-за победы с "Челси" в чемпионате Англии, но и с "Юве" и сборной Италии. Его команды всегда сильны тактически. Они знают, что делать в любой из моментов, и для нас это будет большим испытанием».

Напомним, матч «Челси» — «Барселона» состоится 20 февраля.

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