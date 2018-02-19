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    Мутко: В РФПЛ должны быть критерии для легионеров

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    Виталий Мутко
    На фото:Виталий Мутко
    Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко высказал мнение насчет критериев для легионеров в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

    «Сейчас ведь как: мы приняли проект, лиги и комитет профессионального футбола Российского футбольного союза должны рассмотреть этот вопрос. До исполкома у них есть время.

    Я считаю, что определенные критерии должны быть. Это количественные, качественные показатели. Возможно, экономическая, социальная ответственность – для развития детского футбола.

    Исполком соберется, подумаем еще раз. Тема легионеров должна согласовываться с государственными органами, с министерством спорта», – цитирует Мутко «Спорт-Экспресс».

    На заседании исполкома РФС, который состоялся 25 декабря прошлого года, было решено разработать новый формат лимита на легионеров.

    В сезонах-2018/19 и -2019/20 ограничения останутся такими, как сейчас – максимум шесть иностранцев на поле, но сколько угодно в заявке на чемпионат.

    При этом с сезона-2020/21 будет установлен лимит по максимальному числу зарубежных игроков уже в заявке каждого клуба – семь или восемь.

    Члены РФПЛ впоследствии на общем собрании высказались за восемь.

    Кроме того, с розыгрыша-2020/21 могут быть введены и качественные критерии для не менее, чем 50 процентов от максимального количества легионеров в заявке на сезон.

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