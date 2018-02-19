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    «Хетафе» — «Сельта»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Хетафе — Сельта: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.02.2018)

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    •  Хетафе — Сельта23:00
    В 23:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Хетафе» — «Сельта».

    Последний матч между собой: «Сельта» — «Хетафе» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хетафе»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Хетафе» — «Сельта». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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