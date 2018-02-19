«Айнтрахт Ф» — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция начнется в 22:30

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт Ф» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Айнтрахт Ф»).
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