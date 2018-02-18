Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Норвич Сити» — «Ипсвич»: онлайн-трансляция начнется в 15:00

    Норвич Сити — Ипсвич: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.02.2018)

    Футбол Англии Норвич
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Норвич Сити — Ипсвич15:00
    В 15:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Норвич Сити» — «Ипсвич».

    Последний матч между собой: «Монпелье» — «Генгам» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Норвич Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Норвич Сити» — «Ипсвич». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • АПЛ. Покер Агуэро, «Арсенал» уступил «шпорам», «МЮ» проиграл в Ньюкасле
  • Подробности матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу
    •
  • 17/02
    • «Челси» разгромил «Халл» в Кубке Англии
  • 17/02
    • Дубль Лукаку вывел «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии
  • 17/02
    • Варди принёс «Лестеру» победу над «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии
  • 16/02
    • ФИФА планирует отменить зимнее трансферное окно и ввести потолок зарплат
  • 16/02
    • Фернандеш претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
  • 16/02
    • Агуэро в пятый раз получил награду лучшему игроку месяца в АПЛ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеров«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Подробный разбор
  • Проблемы «Локомотива» не мешают ему пугать конкурентов
  • Реакция прессы на матч «Ницца» — «Локомотив»
    •
  • «Неуд» для Карреры. «Спартак» подарил «Атлетику» победу
  • Реакция СМИ на домашнее фиаско «Спартака» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика»
    •
  • «Реал» — ПСЖ: Эмери не сумел ответить Зидану
  • Реакция прессы на матч «Реал» — ПСЖ
    •
  • «Тоттенхэм» дорос до «Старой Синьоры»
  • Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Тоттенхэм»
    •
  • Им даже не нужен был второй тайм. «Ман Сити» сделал ответный матч с «Базелем» формальностью
  • Обзор СМИ после разгрома, который «Манчестер Сити» устроил в Базеле
    •
  • «МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Реал» слегка надорвет
  • «Бетис» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 24-го тура чемпионата Испании 18 февраля
  • 2,14
    •
  • Экспресс дня. «Милан» ждет испытание на прочность
  • Прогнозы и ставки на футбол 18 февраля
  • 4,85
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 11:05
    • Мангаля рискует пропустить остаток сезона из-за травмы колена
  • Педант Гвардиола найдет изъян
  • «Уиган» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии 19 февраля
    • 2,06Завтра в 22:55
  • 10:53
    • «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Зинченко
  • 10:47
    • «Ювентус» оштрафовал полузащитника за неприличный жест в адрес болельщиков
  • «Верона» даст фору «Лацио»
  • «Лацио» — «Верона». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу 19 февраля
    • 1,93Завтра в 22:45
  • 08:28
    • Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
  • 00:51
    • «Валенсия» вырвала победу у «Малаги»
  • 00:43
    • «Интер» на выезде проиграл «Дженоа»
  • 23:56
    • «Генгам» упустил победу над «Монпелье»
  • Примера. «Барселона» обыграла «Эйбар», «Реал» в гостях у «Бетиса»
  • Подробности матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу
    • Вчера в 23:18
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    • Вчера в 23:12
  • 22:58
    • ПСЖ разгромил «Страсбург»
  • 22:48
    • «Шальке» победил «Хоффенхайм»
  • 22:32
    • Дубль Лукаку вывел «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии
  • 20:13
    • «Барселона» одержала победу над «Эйбаром»
  • 19:37
    • «Бавария» вырвала победу у «Вольфсбурга»
  • 19:02
    • «Рома» на выезде победила «Удинезе»
  • 18:53
    • ЦСКА не справился с командой второго дивизиона Дании
  • 18:07
    • «Севилья» взяла верх над «Лас-Пальмасом»
  • 13:07
    • Джикия отправился на сбор со «Спартаком»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус