«Бетис» — «Реал Мадрид»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

В 22:45 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Бетис» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Реал Мадрид»).

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