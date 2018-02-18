Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Бетис» — «Реал Мадрид»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Бетис — Реал Мадрид: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.02.2018)

    Примера Футбол Испании Бетис Реал Мадрид Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Бетис — Реал Мадрид22:45
    В 22:45 в испанской Примере начнётся матч «Бетис» — «Реал Мадрид».

    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Бетис» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Реал Мадрид»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Бетис» — «Реал Мадрид». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    «Реал» слегка надорвет«Бетис» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 24-го тура чемпионата Испании 18 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    •
  • Примера. «Барселона» обыграла «Эйбар», «Реал» в гостях у «Бетиса»
  • Подробности матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • 18/02
    • «Валенсия» вырвала победу у «Малаги»
  • 18/02
    • «Атлетико» обыграл «Атлетик»
  • 17/02
    • «Севилья» взяла верх над «Лас-Пальмасом»
  • 17/02
    • «Барселона» одержала победу над «Эйбаром»
  • 16/02
    • ФИФА планирует отменить зимнее трансферное окно и ввести потолок зарплат
  • 15/02
    • «Реал» вырвал волевую победу у ПСЖ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Подробный разбор
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    •
  • Проблемы «Локомотива» не мешают ему пугать конкурентов
  • Реакция прессы на матч «Ницца» — «Локомотив»
    •
  • «Неуд» для Карреры. «Спартак» подарил «Атлетику» победу
  • Реакция СМИ на домашнее фиаско «Спартака» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика»
    •
  • «Реал» — ПСЖ: Эмери не сумел ответить Зидану
  • Реакция прессы на матч «Реал» — ПСЖ
    •
  • «Тоттенхэм» дорос до «Старой Синьоры»
  • Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Тоттенхэм»
    •
  • Им даже не нужен был второй тайм. «Ман Сити» сделал ответный матч с «Базелем» формальностью
  • Обзор СМИ после разгрома, который «Манчестер Сити» устроил в Базеле
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Чикаго» — «Лос-Анджелес». Ждем не слишком результативный матч
  • «Чикаго» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля
  • 1,88
    •
  • Возьмет ли «Нэшвилл» реванш у «Оттавы»?
  • «Нэшвилл» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля
  • 1,83
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 23:35
    • Ройс принес дортмундской «Боруссии» победу над менхенгладбахской
  • Примера. «Барселона» обыграла «Эйбар», «Реал» в гостях у «Бетиса»
  • Подробности матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 23:28
  • 21:07
    • «Лион» не справился с «Лиллем»
  • 21:00
    • «Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом» в Кубке Англии
  • 20:44
    • Гол Аллана принес «Наполи» победу над СПАЛом
  • 20:26
    • «Атлетико» обыграл «Атлетик»
  • 18:30
    • Сандро принес «Ювентусу» победу в Туринском дерби
  • Топ-5 работяг в Лиге чемпионов
  • LiveSport.Ru выделил самых больших тружеников на футбольном поле в этом розыгрыше Лиги чемпионов
    • 18:22
  • Хватит ли «быков» на два фронта?
  • «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 19 февраля
    • 1,74 Завтра в 22:30
  • 13:43
    • Тренер «Хаддерсфилда»: Видеоповторы убивают эмоции игры
  • 11:05
    • Мангаля рискует пропустить остаток сезона из-за травмы колена
  • Сможет ли Аспас забить?
  • «Хетафе» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 19 февраля
    • 1,81Завтра в 23:00
  • Педант Гвардиола найдет изъян
  • «Уиган» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии 19 февраля
    • 2,06Завтра в 22:55
  • 10:53
    • «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Зинченко
  • 10:47
    • «Ювентус» оштрафовал полузащитника за неприличный жест в адрес болельщиков
  • «Верона» даст фору «Лацио»
  • «Лацио» — «Верона». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу 19 февраля
    • 1,93Завтра в 22:45
  • 08:28
    • Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
  • 00:51
    • «Валенсия» вырвала победу у «Малаги»
  • 00:43
    • «Интер» на выезде проиграл «Дженоа»
  • 23:56
    • «Генгам» упустил победу над «Монпелье»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус