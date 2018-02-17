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    «Престон Норт Энд» — «Вулверхэмптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Престон Норт Энд — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.02.2018)

    Футбол Англии Вулверхэмптон
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    •  Престон Норт Энд — Вулверхэмптон18:00
    В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Престон Норт Энд» — «Вулверхэмптон».

    Составы команд:

    «Престон Норт Энд»: Деклан Радд, Darnell Fisher, Бэн Дэвис, Paul Huntington, Josh Earl, Alan Browne, D.Johnson, John Welsh, Tom Barkhuizen, B.Bodin, Callum Robinson.

    «Вулверхэмптон»: Джон Радди, Райан Беннетт, Willy Boly, Conor Coady, M.Doherty, Barry Douglas, Альфред Н'Диайе, Рубен Невеш, Иван Кавалейру, Элдер Кошта, Diogo Jota.

    Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Престон Норт Энд» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Престон Норт Энд» со счетом 4:1.

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