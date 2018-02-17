«Престон Норт Энд» — «Вулверхэмптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Престон Норт Энд»: Деклан Радд, Darnell Fisher, Бэн Дэвис, Paul Huntington, Josh Earl, Alan Browne, D.Johnson, John Welsh, Tom Barkhuizen, B.Bodin, Callum Robinson.
«Вулверхэмптон»: Джон Радди, Райан Беннетт, Willy Boly, Conor Coady, M.Doherty, Barry Douglas, Альфред Н'Диайе, Рубен Невеш, Иван Кавалейру, Элдер Кошта, Diogo Jota.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Престон Норт Энд» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Престон Норт Энд» со счетом 4:1.