«Престон Норт Энд» — «Вулверхэмптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Престон Норт Энд» со счетом 4:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

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