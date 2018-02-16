Сборная Шотландии объявила имя нового главного тренера

стал новым главным тренером

О назначении Маклиша на своем официальном сайте объявила Шотландская футбольная ассоциация.

Во главе сборной Шотландии Маклиш сменил Гордона Стракана, который покинул свой пост в октябре 2017 года.

Отметим, что 59-летний Маклиш ранее уже работал в шотландской сборной, которую покинул в 2007 году.

Последним местом работы шотландского тренера был египетский «Замалек».

Напомним, в Лиге наций УЕФА Шотландия сыграет в Дивизионе 3 в одной группе с Албанией и Израилем. А ближайшие матчи команды пройдут в марте — Шотландия проведет спарринги с Коста-Рикой и Венгрией.