Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Геркус: Фернандеш выделяется в чемпионате России по мастерству

    Локомотив РФПЛ Футбол России Трансферы Интер Серия A Футбол Италии Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Мануэл Фернандеш
    На фото:Мануэл Фернандеш
    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, что у полузащитника Мануэла Фернандеша был вариант с переходом в «Интер».

    «Был такой момент. Мы в активном диалоге с игроком, общаемся постоянно. При прочих равных он предпочел продолжить карьеру у нас – ему нравится, чувствует себя комфортно.

    Он достаточно амбициозный спортсмен, пройти весь сезон с "Локомотивом" для Мануэла очень важно. Он один из лидеров команды, один из творцов того, что с нами происходит.

    Еще раз скажу, что мы в контакте, все возможные продолжения карьеры обсуждаем открыто. Не хотел бы комментировать варианты .

    Конечно, он сейчас в фокусе внимания, показывает фантастический футбол. Интерес, безусловно, есть. Но главное, что у самого Мануэла есть интерес к нашему клубу.

    Не хотел бы обижать других, но Фернандеш, конечно, выделяется – по мастерству, самоотдаче. Скромный, очень профессиональный футболист, замечательный пример молодым ребятам», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Проблемы «Локомотива» не мешают ему пугать конкурентов
  • Реакция прессы на матч «Ницца» — «Локомотив»
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 февраля
  • Кому нужен голкипер «МЮ», за кем следит «МанСити», куда отправится хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 16/02
    • ФИФА планирует отменить зимнее трансферное окно и ввести потолок зарплат
  • 16/02
    • Фернандеш претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
  • 16/02
    • Россия по итогам еврокубковой недели оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА
  • 16/02
    • Трансфер Оланаре в «Амкар» не состоится
  • 15/02
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Ниццей»
  • 15/02
    • Фарфан остался в запасе «Локо» на матч с «Ниццей»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • «Реал» — ПСЖ: Эмери не сумел ответить Зидану
  • Реакция прессы на матч «Реал» — ПСЖ
    •
  • «Тоттенхэм» дорос до «Старой Синьоры»
  • Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Тоттенхэм»
    •
  • Им даже не нужен был второй тайм. «Ман Сити» сделал ответный матч с «Базелем» формальностью
  • Обзор СМИ после разгрома, который «Манчестер Сити» устроил в Базеле
    •
  • «МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 февраля
  • Кому нужен голкипер «МЮ», за кем следит «МанСити», куда отправится хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Тоттенхэм» — новый европейский гранд
  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Чикаго» — «Вашингтон». Проиграет ли «Чикаго» девятый матч подряд?
  • «Чикаго» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля
  • 1,73
    •
  • «Тампа-Бэй» намерена взять реванш у «Нью-Джерси»
  • «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля
  • 1,72
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 23:56
    • Скрипченко: «Анжи» нужно прибавить в обороне при угловых ударах
  • 22:17
    • ФИФА не нашла допинговых нарушений у игроков сборной России
  • 22:10
    • Агуэро в пятый раз получил награду лучшему игроку месяца в АПЛ
  • 21:44
    • ФИФА планирует отменить зимнее трансферное окно и ввести потолок зарплат
  • Проблемы «Локомотива» не мешают ему пугать конкурентов
  • Реакция прессы на матч «Ницца» — «Локомотив»
    • Вчера в 20:25
  • 18:57
    • Нападающего «Ливерпуля» признали игроком недели в Лиге чемпионов
  • 18:23
    • Фернандеш признан игроком недели в Лиге Европы
  • 16:52
    • Трансфер Оланаре в «Амкар» не состоится
  • Удастся ли одолеть «нервионцев»?
  • «Лас-Пальмас» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 17 февраля
    • 1,82Сегодня в 15:00
  • 16:14
    • Сборная Шотландии объявила имя нового главного тренера
  • «Неуд» для Карреры. «Спартак» подарил «Атлетику» победу
  • Реакция СМИ на домашнее фиаско «Спартака» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика»
    • Вчера в 14:42
  • 14:17
    • Наставник «Борнмута» признан лучшим тренером АПЛ в январе
  • 13:35
    • УЕФА продлил контракт с «Газпромом»
  • Раненый зверь опасен вдвойне
  • ПСЖ — «Страсбург». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Франции по футболу 17 февраля
    • 1,57Сегодня в 19:00
  • 13:29
    • Игрок «Локомотива» попал в символическую сборную недели в Лиге Европы
  • 13:17
    • «Скендербеу» за договорные матчи могут отстранить от еврокубков на 10 лет
  • 12:14
    • Россия по итогам еврокубковой недели оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА
  • 11:59
    • СМИ: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает Иньесте зарплату в 35 млн евро в год
  • 11:32
    • «Барселона» готова летом продать Андре Гомеша
  • 10:40
    • Фернандеш претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус