Геркус: Фернандеш выделяется в чемпионате России по мастерству

Президент «Локомотива»рассказал о том, что у полузащитника Мануэла Фернандеша был вариант с переходом в

«Был такой момент. Мы в активном диалоге с игроком, общаемся постоянно. При прочих равных он предпочел продолжить карьеру у нас – ему нравится, чувствует себя комфортно.

Он достаточно амбициозный спортсмен, пройти весь сезон с "Локомотивом" для Мануэла очень важно. Он один из лидеров команды, один из творцов того, что с нами происходит.

Еще раз скажу, что мы в контакте, все возможные продолжения карьеры обсуждаем открыто. Не хотел бы комментировать варианты .

Конечно, он сейчас в фокусе внимания, показывает фантастический футбол. Интерес, безусловно, есть. Но главное, что у самого Мануэла есть интерес к нашему клубу.

Не хотел бы обижать других, но Фернандеш, конечно, выделяется – по мастерству, самоотдаче. Скромный, очень профессиональный футболист, замечательный пример молодым ребятам», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».