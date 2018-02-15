Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Зидан: В прошлом году мы видели, что на выезде может быть всякое

    Реал Мадрид Футбол Испании Лига чемпионов ПСЖ Футбол Франции
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Зинедин Зидан
    На фото:Зинедин Зидан
    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал волевую победу над ПСЖ (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы хорошо играли на протяжении всего матча. Мы высоко прессинговали и играли в свой футбол даже после того, как соперники вышли вперед. Это заслуженная победа.

    Мы добыли прекрасную победу, но мы знаем, что впереди у нас очень тяжелый ответный матч. В прошлом году мы видели, что на выезде может быть всякое.

    Болельщики сыграли важнейшую роль сегодня. Они не прекращали нас поддерживать ни на секунду, даже после того как соперники забили

    С помощью Иско мы хотели доминировать в центре поля, и он прекрасно со всем справился. Он действовал очень мобильно, особенно в начале игры.

    В концовке мы решили поменять структуру, так как знали, что игроки "ПСЖ" устанут. Выход Асенсио, Бейла и Васкеса помог нам использовать это.

    Тяжело повторять одно и то же о Роналду каждый день — он продолжает делать великие вещи.

    Марсело прекрасно отработал в защите и атаковал намного больше, чем мы планировали. С учетом того, что Начо играл на правом фланге, Марсело мог действовать немного выше. Я очень доволен его игрой, как и действием всех остальных.

    Этот клуб выиграл 12 Кубков чемпионов, и игроки знают, насколько важен этот турнир. Мы хорошо защищались, интенсивно работали без мяча — это очень и очень важно.

    Мы очень довольны сегодняшним матчем. Мы отработали все 90 минут с огромной интенсивностью и агрессивностью против великолепной команды.

    Сегодня мы будем наслаждаться победой, а завтра уже будем думать об ответном матче», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Все порешают личности«Реал Мадрид» — «ПСЖ». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 Лиги чемпионов 14 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Реал» — ПСЖ: Дуэль истины для Зидана и Эмери
  • Чего ожидать от матча «Реал» — ПСЖ
    •
  • Примера. «Барселона» не справилась с «Хетафе», «Реал» разгромил «Реал Сосьедад»
  • Подробности матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • 15/02
    • «Реал» вырвал волевую победу у ПСЖ
  • 15/02
    • Роналду забил 100-й и 101-й голы за «Реал» в Лиге чемпионов
  • 11/02
    • Хет-трик Роналду помог «Реалу» разгромить «Реал Сосьедад»
  • 11/02
    • «Реал» готовит больше ста миллионов евро на нового голкипера
  • 11/02
    • УЕФА не накажет ПСЖ за нарушение финансового «фэйр-плей»
  • 10/02
    • Неймар принес ПСЖ выездную победу над «Тулузой»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием
    Подробный разбор
  • «МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 февраля
  • Кому нужен голкипер «МЮ», за кем следит «МанСити», куда отправится хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Тоттенхэм» — новый европейский гранд
  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»
    •
  • Система Вальверде ведет «Барселону» к вершинам
  • Реакция прессы на матч «Валенсия» — «Барселона»
    •
  • Конте под угрозой отставки
  • Реакция прессы на матч «Уотфорд» — «Челси»
    •
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Устоит ли «Спартак» в матче с басками?
  • «Спартак» — «Атлетик». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля
  • 3,00
    •
  • Россия может крупно обыграть Словению
  • Россия – Словения. Прогноз и ставки на матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 16 февраля
  • 1,83
    •
    Футбол. Лента новостей
  • «Карнавальники» постараются упереться
  • «Герта» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Германии по футболу 16 февраля
    • 2,25Завтра в 22:30
  • 01:52
    • Клопп: Все пять мячей получились на загляденье
  • 01:37
    • Эмери: Второй гол «Реала» выбил нас из колеи
  • 01:30
    • Вератти: Мы заслужили победу, но вместо этого проиграли
  • 01:23
    • Рабьо: У нас были шансы, но подвела реализация
  • 01:12
    • Митроглу выбыл на 3 недели
  • 00:52
    • Роналду забил 100-й и 101-й голы за «Реал» в Лиге чемпионов
  • 00:38
    • «Ливерпуль» разгромил «Порту», Мане оформил хет-трик
  • 00:38
    • «Реал» вырвал волевую победу у ПСЖ
  • 23:56
    • Семин: В комбинационном плане «Ницца» выглядит эффектно
  • 23:41
    • Мевля: Мы готовились к матчу с «Селтиком» целый месяц
  • 23:23
    • Манчини: Если сможем победить на «Селтик-Парке», то это будет отлично
  • 22:05
    • «Порту» и «Ливерпуль» огласили составы
  • 22:01
    • Мбаппе, Кавани и Неймар — в атаке ПСЖ на матч с «Реалом»
  • 21:33
    • «Порту» — «Ливерпуль»: матч начнется в 22:45
  • 21:21
    • «Реал» — «ПСЖ»: матч начнется в 22:45
  • «Тоттенхэм» дорос до «Старой Синьоры»
  • Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Тоттенхэм»
    • Вчера в 19:56
  • 16:22
    • Вернблум избежал наказания по итогам матча 16-го тура против «Локомотива
  • 16:04
    • Набиуллин и Оздоев — на пути в «Зенит»
  • Им даже не нужен был второй тайм. «Ман Сити» сделал ответный матч с «Базелем» формальностью
  • Обзор СМИ после разгрома, который «Манчестер Сити» устроил в Базеле
    • Вчера в 15:40
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус