Зидан: В прошлом году мы видели, что на выезде может быть всякое

Главный тренер «Реала»прокомментировал волевую победу над(3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо играли на протяжении всего матча. Мы высоко прессинговали и играли в свой футбол даже после того, как соперники вышли вперед. Это заслуженная победа.

Мы добыли прекрасную победу, но мы знаем, что впереди у нас очень тяжелый ответный матч. В прошлом году мы видели, что на выезде может быть всякое.

Болельщики сыграли важнейшую роль сегодня. Они не прекращали нас поддерживать ни на секунду, даже после того как соперники забили

С помощью Иско мы хотели доминировать в центре поля, и он прекрасно со всем справился. Он действовал очень мобильно, особенно в начале игры.

В концовке мы решили поменять структуру, так как знали, что игроки "ПСЖ" устанут. Выход Асенсио, Бейла и Васкеса помог нам использовать это.

Тяжело повторять одно и то же о Роналду каждый день — он продолжает делать великие вещи.

Марсело прекрасно отработал в защите и атаковал намного больше, чем мы планировали. С учетом того, что Начо играл на правом фланге, Марсело мог действовать немного выше. Я очень доволен его игрой, как и действием всех остальных.

Этот клуб выиграл 12 Кубков чемпионов, и игроки знают, насколько важен этот турнир. Мы хорошо защищались, интенсивно работали без мяча — это очень и очень важно.

Мы очень довольны сегодняшним матчем. Мы отработали все 90 минут с огромной интенсивностью и агрессивностью против великолепной команды.

Сегодня мы будем наслаждаться победой, а завтра уже будем думать об ответном матче», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.